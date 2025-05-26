Türk sanayisine dev ihracat sözleşmesi: Çimtaş’tan 527,5 milyon dolarlık anlaşma

Enka İnşaat iştiraklerinden Çimtaş, 2026-2033 döneminde geçerli olacak, çeşitli komponent üretimini kapsayan 527,5 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

KAP'a yapılan açıklamada, "ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden Çimtaş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile büyük bir Amerikan havacılık şirketi arasında, çeşitli komponentlerin üretimine yönelik olarak 2026-2033 yıllarını kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 527,5 milyon ABD Doları'dır." denildi.