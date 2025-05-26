Türk sanayisine dev ihracat sözleşmesi: Çimtaş’tan 527,5 milyon dolarlık anlaşma
Enka İnşaat'ın iştiraklerinden Çimtaş, havacılık sektöründe önemli bir iş birliğine imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Çimtaş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., büyük bir Amerikan havacılık şirketiyle toplam 527,5 milyon dolar tutarında bir üretim sözleşmesi imzaladı.
Enka İnşaat iştiraklerinden Çimtaş, 2026-2033 döneminde geçerli olacak, çeşitli komponent üretimini kapsayan 527,5 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.
KAP'a yapılan açıklamada, "ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden Çimtaş Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile büyük bir Amerikan havacılık şirketi arasında, çeşitli komponentlerin üretimine yönelik olarak 2026-2033 yıllarını kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 527,5 milyon ABD Doları'dır." denildi.