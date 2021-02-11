Türk simülatör üreticisi SANLAB, 2020'de yüzde 52 büyüdü

SANLAB, pandemiyle birlikte teknoloji ve dijitale artan taleple cirosunu yüzde 52 artırdı. Müşteri sayısında da yüzde 35 artış kaydeden SANLAB, pandeminin değiştirdiği yaşam alışkanlıklarıyla birlikte bu yıl ciro ve çalışan sayısında artış bekliyor.

Öte yandan geçen yıl birçok organize sanayi bölgesi, eğitim kurumu ve işletme için simülasyon projesi geliştiren firma, hizmet verdiği sektörlere savunma sanayii ve otomotiv endüstrisini de kattı. SANLAB, savunma sanayi için bu yıl Tank Turret Test Sistemleri üretimine başlayacak.

“Pandemi bu yılki büyümemizde itici güç oldu”

2020'nin birçok sektör için son derece kritik bir yıl olduğunu söyleyen SANLAB kurucu ortağı ve CEO’su Evren Emre, "Birçok sektörde durma derecesine varan küçülmeler yaşanırken gıda, sağlık ve kimya gibi hayati sektörler son derece yoğun bir talep aldı. Bu dönemde teknoloji de yoğun talep aldı ve ne denli hayati bir konumda olduğunu kanıtladı. SANLAB olarak biz de böylesine kritik bir yılda cirosal bazda yüzde 52 büyüme gerçekleştirdik. Müşteri sayımızda yüzde 35 büyüme elde ettik. Her yıl ortalama olarak yüzde 20 büyüyorduk. Bu yıl ortalamanın da üstüne çıktık. Pandemi bu yılki büyümemizde itici güç oldu.” diye konuştu.

“2021’de yüzde 38 büyüyeceğiz”

Geliştirdikleri teknoloji ve simülatörlerle, üretimin ve verimliliğin öneminin öne çıktığı pandemi döneminde, hizmet verdikleri sektör ve işletmelerin yanında olduklarını belirten Emre, “Teknolojilerimizle işletme ve sektörleri geleceğin eğitim, üretim modellerine hazırlıyoruz. Bu anlayışla sektörlerin gelişimine katkı sağlamak, bizim için büyüme rakamlarımızdan çok daha önemli. 2021 yılında da pandeminin değiştirdiği yaşam alışkanlıkları, müşteri beklentileri ve artan teknoloji ihtiyaçlarıyla yüzde 38’lik büyüme elde edeceğimizi düşünüyorum.” dedi.