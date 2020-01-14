Türk şirket Guinness'e girdi

14 Ocak 2020

Kerim ÜLKER

Türk müteahhitlik şirketleri arasında en dikkat çeken projelerden birini Polimeks İnşaat yapmıştı. 2016’da hizmete açılan Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bulunan havalimanı 2 milyar 250 milyon dolara tamamlandı. 5 katlı olarak inşa edilen Aşkabat Uluslararası Havalimanı, yılda 17 milyon yolcuya hizmet vermeye başladı. İşte Türk şirketi Polimeks’in yaptığı o proje dünya rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorlar kitabına Türk şirketi Polimeks’in girmesini sağlayan ise havalimanında uyguladığı tasarım.

En büyük kanat

Havalimanının terminal binasında Polimeks, bir kanat tasarımı yaptı. İşte o tasarım 364 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun kanatı olarak Guinness’e girdi. Yapı, Guinness tarafından 'En Büyük Kuş Şekilli Bina' olarak kabul edildi. Bu arada Boeing 777-200'ün kanat açıklığı 60,93 metre. Dünyanın en büyük kuşu olarak bilinen ve 1965'te yakalanan bir gezici Albatros’un kanat açıklığı ise 3,63 metre boyunda.