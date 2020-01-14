Türk şirket Guinness'e girdi
Polimeks, Türkmenistan’da yaptığı 5 katlı Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda uyguladığı tasarımla dünya rekoru kırdı.
Kerim ÜLKER
Türk müteahhitlik şirketleri arasında en dikkat çeken projelerden birini Polimeks İnşaat yapmıştı. 2016’da hizmete açılan Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bulunan havalimanı 2 milyar 250 milyon dolara tamamlandı. 5 katlı olarak inşa edilen Aşkabat Uluslararası Havalimanı, yılda 17 milyon yolcuya hizmet vermeye başladı. İşte Türk şirketi Polimeks’in yaptığı o proje dünya rekoru kırdı. Guinness Dünya Rekorlar kitabına Türk şirketi Polimeks’in girmesini sağlayan ise havalimanında uyguladığı tasarım.
En büyük kanat
Havalimanının terminal binasında Polimeks, bir kanat tasarımı yaptı. İşte o tasarım 364 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun kanatı olarak Guinness’e girdi. Yapı, Guinness tarafından 'En Büyük Kuş Şekilli Bina' olarak kabul edildi. Bu arada Boeing 777-200'ün kanat açıklığı 60,93 metre. Dünyanın en büyük kuşu olarak bilinen ve 1965'te yakalanan bir gezici Albatros’un kanat açıklığı ise 3,63 metre boyunda.