Türk şirket Hırvatistan'ın kara yollarına talip oldu

Kerim ÜLKER

Kosova’dan Sırbistan’a, Bosna-Hersek’ten Slovenya’ya kadar peşpeşe yol yapım işleri üstlenen Türk müteahhitlik ve mühendisilk firmaları, raylı taşımacılık da dahil ulaşım konusunda önemli projelere imza atıyor.

Türk müteahittlik şirketlerinin aldığı işler, mühendislik firmalarının da yolunu açıyor. Bunlardan biri de İstanbul merkezli Tetra HGS Elektronik Sistemleri. Hırvatistan Devletine ait Karayolları Genel Müdürlüğü (HAC), paralı yol projesi için geçtiğimiz hafta ihale düzenledi.

İhaleye, 10 farklı konsorsiyum ve şirketten teklif geldi. Bu şirketlerden biri de Türk firması Tetra HGS Elektronik Sistemleri oldu. Hırvatistan Karayolları’nın yeni geçiş ücreti toplama sistemi için gelen teklifler ise 244 milyon euro ve altındaki ücretler oldu. Hırvatistan Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Elektronik Ücret Toplama Sistemi yüklenicisi için bir kamu ihalesi bu yılın Nisan ayında duyurulmuştu.

Avrupa İhaleleri Elektronik Gazetesi'nde ve Resmi Gazete'nin Elektronik Kamu İhale İhalesi'nde yapılan ihaleye 10 teklif geldi” denildi. İhaleye verilen teklifler arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tahaluf AL Emarat İspanyol şirketi SICE Çinli şirket CTFO, Slovakya'dan SkyToll ve TollNet birliği gibi şirket ve konsorsiyumlar var. HAC, Hrvatske Autoceste, Istra ve Autocesta Zagreb-Macelj yönetimindeki karayollarında yeni geçiş ücreti toplama sisteminin satın alınmasının tahmini değerinin KDV hariç 100 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Balkanlar ve Eski Yugoslavya’ya odaklandılar

Türk şirketleri özellikle Balkanları da kapsayan Doğu Avrupa ülkelerinde bu yılın ilk gününden bu yana önemli projelere imza atıyor. Türk inşaat şirketleri Makyol ve Yapı Merkezi'nden oluşan Türk konsorsiyumu, Sibiu-Fagaras otoyolu bölümünün bir bölümünün inşası için 1,19 milyar Rumen Lei (266 milyon euro) değerindeki ihaleyi kazanmıştı. Türk konsorsiyumunun kazandığı projenin 16.2 kilometre uzunluğunda olacak ve 4 yılda da tamamlanacak.

Romanya en önemli pazar oldu

Türk inşaat şirketi Gülermak, yine Romanya’da Cluj-Napoca arasındaki Metro Line 1 isimli hattını 9.1 milyar Rumen Lei (1.8 milyar euro) ile kazandı. Bir başka proje olan Bükreş’te ise havalimanı-şehir merkezi metro ihalesini Gülermak ve Rumen ortağı Somet, 1,3 milyar Rumen Lei (260 milyon euro) teklif vererek üstlendi. Bu yılın şubat ayında ise ESTA ve Günal Grup Romanya'da yeni yol yapım ihalesi kazandı.

Türk ortaklar, 36 ayda tamamlanması planlanan Baldana-Targovişte projesinin modernizasyon işleri 870 milyon Rumen Lei yani 3.5 milyar liraya üstlendi. Türk şirketleri yılbaşından bu yana 3 projeyle 2.5 milyar euro yani 55 milyar liralık işi aldı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türk inşaat sektörünün bugüne kadar Balkan ülkelerinde (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan) ulaştığı toplam iş hacmi 19,2 milyar dolar oldu.

Böylece Balkan ülkeleri Türk müteahhitlerin yurt dışındaki toplam proje tutarından yüzde 4 pay aldı. Ülkeler arasında Romanya, 6,7 milyar dolarlık 197 projeyle ilk sırada yer alırken, ülkeyi 2,2 milyar dolar büyüklüğündeki 75 projeyle Bulgaristan ve yaklaşık 2 milyon dolarlık 43 projeyle de Makedonya izledi. Bu yılın Nisan sonu itibarıyla ise Makedonya’da alınmış toplam 700 milyon dolarlık 3 yeni proje dikkat çekerken, Romanya ve Bulgaristan pazarlarında da hareketlilik izlendi.