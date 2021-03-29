Türk şirket ile Pakistan arasında 33,4 milyon dolarlık anlaşma

Pakistan Denizcilik Bakanlığı ile Türk şirketi arasında 33,46 milyon dolarlık 4 ASD römorkör ve 2 kılavuz geminin yapımına yönelik anlaşma imzalandı.

Pakistan Denizcilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent İslamabad’da düzenlenen imza törenine Pakistan Denizcilik Bakanı Seyid Ali Haydar Zaidi, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve Sanmar Denizcilik yetkililerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu anlaşmanın iki kardeş ülke arasında atılan önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Zaidi, imza töreninde yaptığı konuşmada, Sanmar Denizcilik’i Pakistan’da tersane inşa etmeye ve teknoloji transferi yapmaya davet etti.

Sanmar Denizcilik, anlaşma kapsamında Pakistan’a 33,46 milyon dolar değerinde 4 ASD römorkör ve 2 kılavuz gemiyi 12 ayda inşa edecek.