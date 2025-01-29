Türk şirketi Gagawa ABD pazarına girdi

Washington

DÜNYA Gazetesi, Virginia Eyaleti'nin en büyük alışveriş merkezi Tysons Corner Center’da ABD’lilere tavuğun en lezzetli halini sunan Gagawa’nın yatırımcıları Ekrem Etöz ile Burak İsbir ve Tavuk Dünyası’nın kurucularından Hakan Ceylan ile biraraya geldi.

"Şube açarak büyümeyi planlıyoruz”

Hakan Ceylan, yaptığı açıklamada, “İspanya, Portekiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde zaten faaliyet gösteren restoran zinciri, beşinci ülkeye giriş yapmış oldu” dedi. Ceylan, kişi başına fiyatın 16-17 dolar olmasının altını çizdi ve fiyatların henüz arttırılmayacağını belirtti. Gagawa’nın yatırımcıları Etöz ve İsbir ise Virginia’daki süreci altı aylık bir dönemle takip edeceklerini belirterek, “Başarı grafiğimiz yükseldikçe Virgina’nın kuzeydoğusundaki Maryland eyaletinde ve hatta başkent Washington’da şube açarak büyümeyi planlıyoruz” diye konuştu.

"Çalışanların büyük kısmı Türk"

Virginia’daki Gagawa şubesinin en özel tarafı ise çalışanların büyük kısmının bölgede yaşayan Türkler olması. Gagawa markasıyla Türkiye’nin 55 şehrinde 320’den fazla noktanın yanı sıra KKTC’de 4, İspanya’da 11, Portekiz’de bir restoranı olan Tavuk Dünyası, ABD Tysons Virginia’da ilk şu besini geçtiğimiz yılın son haftasın da açmıştı.

"Büyüme hikâyemize bir ülke daha ekledik"

Tavuk Dünyası’nı 2012'de Mustafa Sait Kaya kurdu. İş adamı Ahmet Faralyalı’nın 2010'da Murat Erkurt ile kurduğu Mediterra Capital’in iştiraki Global Restaurant I vestments Sarl, 2015'te Tavuk Dünyası’nın yüzde 51’ini aldı. 2017'de şirketin kalan hisselerini de satın alan Mediterra Capital Tavuk Dünyası’nın sahibi oldu. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, sosyal medya paylaşım da “ABD’deki ilk restoran açılışımızla uluslararası büyüme hikâyemize bir ülke daha ekledik" dedi.