Türk şirketi, Gana’da daimi ticaret merkezi kuruyor

Mehmet KAYA / ANKARA

Ankara merkezli Hacettepe Exports, Gana’da ticaret merkezi kuruyor. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Yönetim Kurulu Başkanı Alperen Buray, hali hazırda Afrika’ya ihracat yaptığını, girişimle Çin’in Afrika’ya ihracatında önemli rol oynayan daimi ticaret merkezi iş modelini Türk ihracatçılar için uyguladıklarını kaydetti.

Gana’nın başkenti Akra’da Tema liman bölgesine yakın bir konumda bulunan, daha önce inşa edilmiş 20 bin metrekarelik bir hizmet alanını kiraladıklarını kaydeden Buray, gerekli izinleri aldıklarını, Anatolia Trade Center olarak kuruluşun gerçekleştiğini ve bu alanda yer almak isteyen firmaları kabul etmeyi sürdürdüklerini açıkladı.

İş modeli bilinen bir model

Alperen Buray, Anatolia Trade Center’deki iş modelinin toptan ticaret olduğunu ve firmaların 20 metrekare alan kiralayarak burada ürünlerini fiziki olarak sergileme ve alıcıların da fiziki olarak bu ürünleri görerek ikna edilmesine dayalı olduğunu bildirdi.

Modelin Çin tarafından hali hazırda kullanıldığını ve Afrika’da çeşitli yerlerde çok büyük Çin ticaret merkezleri bulunduğunu kaydeden Buray, “Ticaret merkezinin özelliği satılacak ürünlerin fiziki olarak sergileniyor olması ve iyi eğitimli elemanlar tarafından tanıtılması. Türkiye için devlet desteği de bulunuyor. Bölgenin iş insanlarının, alıcıların buraya gelmesini sağlayacağız. Çin’in 150 bin metrekarelik ticaret merkezleri var örneğin. Anatolia Trade Center’de sekreteryadan tanıtıma, ofis desteğine, gümrüklemeye kadar hizmetlerimiz var. Burası bir perakende değil, toptan ticaretin yapıldığı bir yer, daimi bir showroom.” diye konuştu.

Ticaret taraflar için kolaylaşıyor

Gana’da Türk Ticaret Ateşeliği dahil, Gana makamlarıyla ve iş dünyasıyla temasların tamamlandığını ve bağlantıların kurulduğunu söyleyen Alperen Buray, özel sektör girişimi olduklarını ve kapalı alanı kiralayarak tabelayı astıklarını belirtti. Buray, “Bu bir toptan ticaret merkezi ve daimi showroom. Firmalar kendi alanlarında ürünlerini sergileyecekler ve yerel personel tahsis edilecek. Bu kişilere eğitimleri firmalar verecek. Aktif olarak ithalatçı toplantılarını, ziyaretçileri sağlayacağız. Afrikalı alıcılar, görmek dokunmak istiyor. Gümrükleme ve depolama hizmetini veriyoruz. İthalatçı biz olacağız. Dolayısıyla firmalar gümrükleme, malları getirme gibi işlemlerle uğraşmayacak.” dedi.

Türkiye’deki ihracat tanıtım desteklerinden yararlanacaklar

Firmaların, showroom için yaptıkları giderlerin Türkiye’deki destek mekanizmasından yararlanabileceğini kaydeden Alperen Buray, kira, tanıtım, broşür, reklam gibi çeşitli giderlerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 2010/6 sayılı tebliğ çerçevesindeki gerekli belgelerin ve Ataşe onaylarının Anatolia Trade Center tarafından verileceğini kaydetti. Bu kapsamdaki desteklerde firmalar 120 bin dolara kadar kira, 250 bin dolara kadar tanıtım desteği alabiliyor.

Afrika’nın tüketim malları dahil hemen her üründe ithalatçı olduğunu hatırlatan Buray, çok geniş bir yelpazede ürünlerin şansı olmakla birlikte, inşaat, gıda, hazır giyim, tarım makineleri, otomotiv, dayanıklı tüketim malları, mutfak eşyaları, kimya-kozmetik, tıbbi malzeme ve medikal gibi sektörlerde yoğun talep gözlediğini kaydetti.

Çevre ülkelere de satış mümkün

Gana’nın çevresinde başta 200 milyon nüfuslu Nijerya olmak üzere, ithalat yoğun başka ülkeler de olduğunu hatırlatan Alperen Buray, firma olarak bu ülkelerden de alım heyetleri düzenleme, tanıtım gibi etkinliklerle alıcılar getireceklerini, böylece bölge ülkelerine de satış imkanının doğacağını açıkladı.

Buray, “İşin püf noktası, bu bir toptan ticaret ve firmalar operasyon yapmadan ihracatı gerçekleştirebilecek. Bir alım heyeti ya da firma seyahati düşünün, sadece uçak geliş-gidişi Afrika ülkelerine 5 bin doları buluyor. Oysa Anatolian Trade Center’de her türlü hizmeti daimi bir showroomda sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.