Türk şirketi Mobiliz’i Bulgarlar aldı

20 Mart 2020

Kerim ÜLKER

Bulgaristan’ın en önemli bulut tabanlı iş çözüm ortağı GPS Bulgaria, Türk şirketi Mobiliz’i satın aldı.

Sofya merkezli Bulgaria GPS, böylece ilk yurtdışı satın almasını Türkiye ile yapmış oldu.

350 bin araçta kullanılıyor

2004 yılında kurulan ve 100’e yakın çalışanı olan Mobiliz, Türkiye’deki araç takip sistemleri sektörünün en büyük iki oyuncusundan biri olarak biliniyor.

Şirketlerin araç filolarını ve araç sürücülerini daha iyi yönetmesini sağlayan araç takip sistemleri, 15 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor.

Mobiliz, 350 binin üzerinde araçta kullanılıyor.