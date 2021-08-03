Türk şirketi, santrali Özbekistan’a taşıyor

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en önemli enerji şirketlerinden ODAŞ Elektrik’in Özbekistan projesi resmen onaylandı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, 174 MW'lık bir gaz pistonlu elektrik santralinin inşasını organize etmek için alınacak önlemler hakkında bir karar imzaladı. Karara göre ODAŞ, Şanlıurfa’da bulunan santralini Özbekistan’ın Horezm bölgesine taşıyacak. Mart ayında bu konuyla ilgili ODAŞ ve Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında Horezm’de kurulacak doğalgaz çevrim santrali santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalamıştı. Projenin 140 MW'ı Şanlıurfa'da yer alan Doğalgaz Çevirim Santralimizin relokasyonu yapılarak sağlanacak, geri kalanı ise yerinde tesis edilecek.

105 milyon dolarlık yatırım hedefi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in 1 Ağustos’ta onayladığı belgede, yatırımcılar olası riskleri üstlenerek 105 milyon dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım çekmeyi planlıyor. Belgeye göre proje şirketi, inşaat süresi boyunca yükümlülüklerini uygun düzeyde yerine getirmesinin teminatı olarak 1,3 milyon dolar tutarında banka garantisi sağlıyor.