Türk şirketi Sinter'den ABD’ye yatırım

20 Mayıs 2019

Kerim Ülker

Türk sanayi devlerinin son dönemde yatırım için düğmeye bastığı ABD’ye bir Türk şirket daha yelken açtı. Sabancı, Koç, Borusan gibi şirketlerin peş peşe firma aldığı veya tesis kurduğu ABD’ye bu kez rotasını kıran ise Sinter Metal oldu.

Türk-Lüksemburg ortaklığındaki Advanced Sinter Metal Technologies, ABD’in Meksika sınırında yer alan Louisiana eyaletindeki Slidell kentinde tesis açtı. Şirketin Kuzey Amerika’daki üssü pozisyonundaki tesis, ilk planda 30 milyon liralık bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. Tesiste şu anda 15 kişi çalışacak ve depo ile üretim alanı olarak kullanılacak. Yeni tesis, Texton adlı ABD’li bir şirketin eski tesisinde faaliyet gösteriyor.

Damadı Liechtenstein Prensi

Sinter’in yaptığı tesis, Louisiana'da doğrudan yabancı yatırım alanında Türkiye’nin projesi olarak öne çıkıyor. 1967’de kurulan Sinter Metal, otomotivden tıbbi cihazlara birçok alana yönelik çalışıyor. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Sinter, 1978’de metal toz üretim tesisini açtı. 1990’da ihracata başlayan Sinter, Misan İnşaat, Soğutma Elemanları Ltd başta olmak üzere 11 metal şirketini bünyesinde barındırıyor. Sinter Metal’in sahibi ise Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Tanberk’in kızı Tılsım Tanberk, 2012’de Liechtenstein Prensi Rudol ile evlenmişti.