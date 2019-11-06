Türk şirketi Slovenya’da 4 milyon euroluk ilave yatırım kararı aldı

06 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren ve İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı’nda yatırımları olan Küçükoğlu Holding, AB pazarında daha etkin rol almak amacı ile geçen yıl Slovenya’daki İtalyan Palladio Holding’in bünyesindeki Cimos Kinamatics şirketini satın alarak Ak Automotive adı ile üretime geçmişti. Üretime başladıktan kısa süre sonra dünyanın en prestijli otomotiv markalarından bir tanesi olan Aston Martin’in pedal kalıplarını üretip mühendislik hizmetleri vermeye başlayan AK Automotive, dünyanın otomotiv devi firmalardan aldığı yeni projeler ile bu ülkedeki yatırımını büyütecek. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, Slovenya’daki fabrikalarında Audi ile kaput menteşesi, Volkswagen ile büyük ebat kaynak prosesi ve Chrysler’i de bünyesinde barındıran Daimler ile de gövde parçaları üretme ve birleştirme anlaşması imzaladıkları söyledi. Oğuzhan Küçükoğlu, Slovenya’daki şirketlerinin geçen bir yıl içinde IATF16949 Otomotiv Yönetim Sistemi sertifikası aldığını, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme başvurularını yaptıklarını da belirterek, holding şirketlerinin tamamında sürdürülebilir bir büyüme hedefi ile hareket ettiklerini söyledi.

Akademisyen kadroyla 2025 stratejik planı hazırladı

Sürdürülebilir büyüme hedefleri ulaşmak için holdinglerinin 2025 Stratejik Planı’nı hazırlayıp bunu tüm paydaşlarına ulaştırdıklarından da bahseden Oğuzhan Küçükoğlu, tüm adımlarını akademisyen bir kadronun da dâhil olduğu staretejik planlarına uygun attıklarına vurgu yaptı. Küçükoğlu, “Holding şirketlerimiz 1985 yılından beri dünya devi otomobil firmalarına parça üretiyor. Tüm şirketlerimizde hızlı ve kaliteli hizmet anlayışını üst seviyede tutuyoruz. İş süreçlerimizde dijitalleşmeye ve sanayi 4.0’a yatırım yapıyoruz. Holding şirketlerimizden Toksan kısa süre önce Turquality Marka destek programına dahil oldu. Tüm şirketlerimiz ile önümüzdeki dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayıp dünyaca bilinen markaları yaratmak ve sektördeki gücümüzü arttırmak istiyoruz. Böylece daha katma değerli ürünler imal ederek ülkemizin ihracatına ve marka bilinirliğine katkı sunup ekonomimizin büyümesine destek vereceğiz” dedi.

Üretemediği bazı mekanizmalı parçalarla ilgili çalışıyor

Ar-Ge Merkezi’ndeki faaliyetlerinden de bahseden Oğuzhan Küçükoğlu, sadece süreç iyileştirme projeleri ile yetinmediklerini ifade etti. Küçükoğlu, “Prototip geliştirme ve üretemediğimiz bazı mekanizmalı parçalarla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Küresel şirketler bu çalışmalarımızı çok önemli buluyor. Ayrıca TÜBİTAK, TEYDEP projeleri de yürütüyoruz. Holding şirketlerinin toplam Ar-Ge harcamalarımızın genel yatırımlar içerisindeki oranı yüzde 3’lere çıktı. Ar-Ge merkezimizde geliştirilen projeler yüksek katma değer yaratıyor. Sistem parçası dizaynı ve üretimi, müşteri işbirliği ile ürün geliştirme ve üretme, yeni müşterilere sistem parçası geliştirme, ürüne özel makine dizaynı ve üretim faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirleri, Ar-Ge merkezimizin sağladığı katma değerler olarak sayabiliriz” diye konuştu.