Türk şirketi Ukrayna’da OSB kuruyor

Hüseyin GÖKÇE

Ukrayna’da son iki yıldır en hızlı büyüyen şirketler arasına girdiği belirtilen Agro Drive'ın, tarım ve yenilenebilir enerji lojistiğinde ise lider konumda olduğu ifade edildi. Ülkede OSB kurma hazırlıkları yapan şirket, Türk girişimcileri burada yatırıma davet ediyor.

Agro Drive Lojistik Hizmetleri Kurucusu ve Türk Ukrayna İşadamları Derneği Güney Ukrayna Temsilcisi Ayhan Akbaba, 10 yıldır CIS coğrafyasında lojistik alanında hizmet verdiklerini söyledi. Agro Drive’in Ukrayna’da son iki yılda kendi alanında en hızlı büyüyen şirket olduğu bilgisini veren Akbaba, tarım ve yenilenebilir enerji lojistiğinde lider konumda bulunduklarını bildirdi. Odessa’da biri gümrüklü, ikisi milli olmak üzere 50 bin tonluk depolama kapasiteli kargo terminalleri olduğunu dile getiren Akbaba, “12 araçlık filomuz ve hepsi alanında uzman ekibimizle 2020 yılını 7 bin konteyner, 500 bin ton dökme yük, 6 bin araçlık kara nakliyesi, 2 bin gümrük operasyonu, 1500 vagon ve 24 proje taşıması ile tamamladık.” diye konuştu.

Ukrayna’ya veya Ukrayna’dan yapılacak taşımacılıkta lojistik çözümler sunduklarını belirten Akbaba, Ukrayna’nın en büyük dökme ve ikinci büyük konteyner limanı olan Yuzhny Limanı'nın yanında yer alan endüstriyel park projelerinin de kendilerini çok heyecanlandırdığını bildirdi. İlk etabı 33 bin metrekareden oluşan endüstriyel parkta, Türkiye’deki OSB uygulamalarını Ukrayna’ya taşımaya çalıştıklarını ifade eden Akbaba, “Elektrik, su, doğal gaz, yol, inşaat ruhsatı, güvenlik gibi tüm altyapı yatırımlarını bizzat gerçekleştirdiğimiz projemizde tüm bürokratik aşamalarda Türk yatırımcıların yanında yer alıyoruz.” dedi. Bu kapsamda ilk iş ortakları olan ve Türkiye’de ilk 500 içinde iki firması bulunan Girişim Elektrik A.Ş’nin Ukrayna’daki fabrika yatırımı için imza atıldığı bilgisini veren Ayhan Akbaba, “Bu yaz kendilerine 5 bin metrekarelik fabrika tahsisini gerçekleştiriyor olacağız.” dedi. Ukrayna’da gündemde olan OSB Kanunu’nun onaylanmasıyla, tüm yeterliliklerini sağladıkları ilk etap için OSB başvurusunu gerçekleştireceklerini söyleyen Akbaba, aynı bölgede 150 bin metrekarelik ikinci etapla projeyi genişletmeyi planladıklarını da vurguladı.

“Türk yatırımcıları OSB’ye davet ediyorum”

Akbaba, Türkiye’den ithal edilip endüstriyel parkta üretilecek ürünlerle hem Türk ekonomisine hem de Ukrayna’da yaratılacak istihdam ve katma değerle fayda sağlamayı planladıklarını bildirdi. Yakın zamanda imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması ile de her iki ülke Cumhurbaşkanlarının koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ne ulaşılmasına da katkı sağlayacaklarını söyleyen Akbaba, “İki ülke ilişkilerinin bu kadar iyi ilerlediği bir dönemde OSB ile ilişkilere doğrudan katkı sağlamayı planlıyor ve Türk yatırımcılarımızı projemize davet ediyoruz” diye konuştu.