Türk şirketine Pakistan’dan proje

07 Eylül 2020

Kerim ÜLKER

Ankara merkezli inşaat ve mühendislik şirketi Dolsar, Pakistan’da önemli bir proje için imza attı. Ülkenin Khyber Pakhtunkhwa Eyaleti’nde Türk şirketi 300 mW’lık bir projeyi yürütecek.

Yerel Hükümetten yapılan açıklamada eyaletin en büyük enerji projesi unvanına sahip olacak 300 megavatlık Balakot hidroelektrik projesinin inşası için Türk şirketle hizmet almak üzere bir anlaşma imzalandığı bilgisi yer aldı.

Enerji Bakanı Muhammad Zubair Khan'ında da yer aldığı anlaşma töreninde Türk şirketin Pakistanlı AGES, BAK, TLC, C-IV ve Eletra firmalarıyla bu işi üstlendiği ifade edildi.

Asya Kalkınma Bankası finanse edecek

Projenin yüzde 80’i yani 580 milyon doları Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) mali yardımı ile tamamlanacak.

7 yılda bitirilmesi öngörülen projenin geri kalanı ise yerel hükümet tarafından finanse edilecek. Projede 1.400 kişinin çalışması hedefleniyor.