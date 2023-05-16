Türk şirketler, Bosna’da tramvay ihalesini kazandı

Kerim ÜLKER

Özellikle Afrika’da raylı taşımacılık denilince akla gelen ilk Türk şirketi Yapı Merkezi. 2010-2013 arasında Fas’ın Kazablanka kentinde proje üstlenen Yapı Merkezi, kentin tramvayı projesinin iki etabını da üstlenerek bu bölgede adını duyurmuş, ardından Alstom ile birlikte, 15.2 kilometrelik hat ve 26 adet istasyonu barındırdan Cezayir’deki Setif Tramvayı projesini üstlenmişti. Yapı Merkezi’ni kıtada öne çıkan işler ise Sahra Altı’nda aldığı işler oldu.

Tanzanya’da 2 milyar dolarlık 202 kilometre uzunluğundaki Darüsselam- Morogor, 1.9 milyar dolarlık 409 kilometre uzunluğundaki Morogor-Makutupora, Etiyopya’da 1.7 milyar dolarlık 390 kilometre uzunluğundaki AwashKombolcha–Hara Gebaya gibi dev projeleri üstlenen Yapı Merkezi, son olarak bu yılın ocak ayında Uganda Hükümeti’nin Çinli altyapı devi China Harbour Engineering Company’ye verdiği ve daha sonra vazgeçtiği 2.2 milyar dolarlık ihaleye 273 kilometrelik tren hattı ile ilgilenmişti. Yapı Merkezi, Afrika’da bu alanda büyümeye devam ederken, Avrupa’da da ihale almaya devam ediyor.

Bosna-Hersek'in Saraybosna Yönetimi, kentte yeni bir tramvay hattının inşası ihaleye çıktı. KDV hariç 26,2 milyon euro değerindeki ihaleyi Yapı Merkezi, bir başka Türk şirketi Yapıray İnşaat ile kazandı. Sözleşmenin imzalandığını duyuran yerel yönetim, projenin Ilidza-Hrasnica arasında olacağını ve 12,9 kilometrelik bir hattı kapsayacağını açıkladı. 18 ayda tamamlanması beklenen proje, 20 hatta sahip olacak.