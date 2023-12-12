Türk şirketlerin ortak silah projesi İngiltere'de test edildi

CANiK’in de içinde bulunduğu SYS, Birleşik Krallık’a yatırım kararı sonrasında İngiliz şirketi AEI Systems’ı satın almıştı. Askeri araç üreticilerinden Nurol Makina da İngiltere’de NUROL MAKINA UK şirketini kurmuştu. İki Türk şirket, İngiltere’deki operasyonlarını ortak projede birleştirdi.

Proje kapsamında AEI Systems’ın üretimi orta kalibre topu ve UNIROBOTICS’in milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kulesi kullanıldı.

NUROL MAKINA UK koordinasyonunda ilerleyen projede, Nurol Makina’nın yeni Ejder Yalçın 4X4 aracı üzerine AEI Systems düşük geri tepmeli 30x113 mm topu VENOM LR ve UNIROBOTICS tarafından üretilen yerli ve milli UKSS TRAKON entegre edildi.

Ejder Yalçın 4x4’e entegre olarak geçen hafta İngiltere’de ortaklaşa icra edilen başta ilk statik atışlar olmak üzere tüm test atışlarını tamamladı. Bundan sonraki aşamada stabilizasyon sistemi aktif olarak atış testleri yapılmaya başlanacağı belirtildi.

'İki şirketin yetenekleri bir araya geldi'

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, şunları söyledi: “Global savunma sanayisinde çeyrek asrı geride bırakan şirketimiz, 2022 itibari ile de orta kalibre silah ve bu silahların uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri alanında projeleri hayata geçirmeye başladı. AEI Systems'le birlikte orta kalibre top sistemleri alanında, geleceğin teknolojilerini üreten bir şirket haline geldik. Bu başarımızı savunma sanayisinde dünyaya kendini kanıtlamış köklü bir şirket olan Nurol Makina işbirliğiyle taçlandırdığımız için mutluyuz. İki şirketin farklı yeteneklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yeni nesil hafif zırhlı araç Ejder Yalçın 4X4’ün başarı yolculuğunun, VENOM LR ve TRAKON ile birlikte katlanarak süreceğine inanıyorum."

Deniz ve karada kullanılacak

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç ise şunları söyledi: “UNIROBOTICS olarak, tasarladığımız ve ürettiğimiz stabilize sistemler ile küresel bir aktör olma hedefiyle dünya genelinde artan özel silah sistemleri taleplerine de yanıt verebilmeyi amaçlıyoruz. Mekanik, elektronik, gömülü yazılım ve sistem düzeyinde yazılım alanlarında yüksek teknolojili ürün ve sistemler geliştiriyoruz. Silah sistemleri entegrasyon çalışmalarımız, aktif dengeleyicili kuleler, uzaktan kontrol sistemleri ve silah yönetim sistemleri üzerinde odaklanmaktadır. UNIROBOTICS'i, silah kuleleri konusunda deniz ve kara platformlarında parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyor, silah kulelerimizi ülke dışında rekabet avantajı sağlayacak ana ürünlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu projede de Grup Şirketlerimizden olan AEI Systems’ın 30mm topunu, Nurol Makina’nın Ejder Yalçın 4X4 aracına entegre ettik ve kulenin konstrüksiyonun testi amacı ile statik atışları İngiltere’de gerçekleştirdik.”