Türk şirketlerinden Avrupa’ya enerji atağı
YEO Teknoloji, iştiraki DEFIC Globe aracılığıyla Romanya’da 15 projeyi devralırken, ülkeye toplam 220 milyon euroluk yatırım yapmayı hedefliyor. Akenerji’nin Hollanda merkezli iştiraki Aken Europe B.V’nin de Yunanistan’da elektrik ticaret lisansı aldığı açıklandı.
Türk şirketleri, enerji sektöründe yurt dışında yatırımlarını iştirakleri aracılığıyla artırıyor. YEO enerji de bu örneklerin arasında yer alırken, büyüme stratejisinin yenilenebilir enerjiye odaklandığı belirtildi. YEO’nun yüzde %51 oranında ortak olduğu DEFIC Globe, Romanya’da farklı lokasyon ve ölçeklerde yer alan, toplam 218,66 MWp kurulu güce sahip 15 ayrı proje şirketinin (SPV) hisseleri ile bu şirketlere ait tüm lisans ve hakları aldı. Anlaşma kapsamında devralınan bu şirketlerin ayrıca toplamda 320 MWh kurulu güce sahip Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) kurulum potansiyeli de bulunuyor. Söz konusu projeler için öngörülen toplam yatırım tutarının ise 220 milyor euro seviyesinde olması bekleniyor. Yenilenebilir enerji alanındaki küresel projeleriyle tanınan YEO Teknoloji’nin iştiraki olan DEFIC Globe, Romanya’da 2023 yılında ilk güneş enerjisi santrali projesini tamamlarken, 2024 yılı sonunda İtalya’da 7,4 MWp ve Romanya’da her biri 7,2 MWp olmak üzere toplam 14,6 MWp kapasiteli iki ayrı güneş enerjisi santrali (GES) devreye almıştı.
Akenerji Yunanistan'da elektrik ticaret lisansı aldı
Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji’nin Hollanda merkezli iştiraki Aken Europe B.V, Yunanistan Enerji, Atık ve Su Düzenleme Kurumu’ndan (RAAEY) 20 yıl süreli elektrik ticaret lisansı aldı. Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım, 2 yıllık çalışma sonunda Yunanistan'da alınan lisansın, Akenerji’nin uluslararası enerji piyasalarındaki büyüme vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu belirtti.
“Sürdürülebilir üretim için yenilenebilir enerji”
Eksun Gıda, kurmaya hazırlandığı EKSUN-3 Rüzgar Enerji Santrali (RES) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre 7.000 kW güce sahip projenin Yatırım Teşvik Belgesi’ne ilişkin toplam sabit yatırım tutarı 234 milyon 561 bin 950 TL olacak. Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda CEO’su Hasan Abdullah Özkan, “Halka arz sürecinden bu yana gıdanın sürdürülebilirliği ve kesintisiz üretim politikalarımız doğrultusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. EKSUN-3 RES projemiz için aldığımız teşvik belgesiyle birlikte, üretim süreçlerimizi düşük karbonlu enerjiyle besleme hedefimize bir adım daha yaklaştık. İzin süreçlerini tamamladığımız diğer yenilenebilir enerji projelerimizi de en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.