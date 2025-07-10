Türk şirketlerinden Avrupa’ya enerji atağı

Türk şirketleri, enerji sektöründe yurt dışın­da yatırımlarını iştirak­leri aracılığıyla artırıyor. YEO enerji de bu örneklerin arasın­da yer alırken, büyüme strate­jisinin yenilenebilir enerjiye odaklandığı belirtildi. YEO’nun yüzde %51 oranında ortak oldu­ğu DEFIC Globe, Romanya’da farklı lokasyon ve ölçeklerde yer alan, toplam 218,66 MWp kurulu güce sahip 15 ayrı proje şirketinin (SPV) hisseleri ile bu şirketlere ait tüm lisans ve hak­ları aldı. Anlaşma kapsamında devralınan bu şirketlerin ayrı­ca toplamda 320 MWh kurulu güce sahip Batarya Enerji De­polama Sistemi (BESS) kuru­lum potansiyeli de bulunuyor. Söz konusu projeler için öngö­rülen toplam yatırım tutarının ise 220 milyor euro seviyesin­de olması bekleniyor. Yenilene­bilir enerji alanındaki küresel projeleriyle tanınan YEO Tek­noloji’nin iştiraki olan DEFIC Globe, Romanya’da 2023 yı­lında ilk güneş enerjisi sant­rali projesini tamamlarken, 2024 yılı sonunda İtalya’da 7,4 MWp ve Romanya’da her biri 7,2 MWp olmak üzere toplam 14,6 MWp kapasiteli iki ayrı gü­neş enerjisi santrali (GES) dev­reye almıştı.

Akenerji Yunanistan'da elektrik ticaret lisansı aldı

Akkök Holding ve Çek ener­ji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji’nin Hollanda merkezli iştiraki Aken Europe B.V, Yunanistan Enerji, Atık ve Su Düzenleme Kurumu’ndan (RAAEY) 20 yıl süreli elektrik ticaret lisan­sı aldı. Akenerji Genel Müdü­rü Hakan Yıldırım, 2 yıllık ça­lışma sonunda Yunanistan'da alınan lisansın, Akenerji’nin uluslararası enerji piyasala­rındaki büyüme vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu belirtti.

“Sürdürülebilir üretim için yenilenebilir enerji”

Eksun Gıda, kurmaya hazırlandığı EKSUN-3 Rüzgar Enerji Santrali (RES) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre 7.000 kW güce sahip projenin Yatırım Teşvik Belgesi’ne ilişkin toplam sabit yatırım tutarı 234 milyon 561 bin 950 TL olacak. Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda CEO’su Hasan Abdullah Özkan, “Halka arz sürecinden bu yana gıdanın sürdürülebilirliği ve kesintisiz üretim politikalarımız doğrultusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. EKSUN-3 RES projemiz için aldığımız teşvik belgesiyle birlikte, üretim süreçlerimizi düşük karbonlu enerjiyle besleme hedefimize bir adım daha yaklaştık. İzin süreçlerini tamamladığımız diğer yenilenebilir enerji projelerimizi de en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.