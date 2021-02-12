Türk tabancası SAR 9'a ABD'den ikinci ödül

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin "Özgün ve Yerli Tabancası" seçilen ve Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm testlerini birincilikle bitiren SAR 9'a ABD'den ikinci büyük ödül geldi.

Sarsılmaz'dan yapılan açıklamaya göre, SAR 9 tabancasının yeni versiyonları, ABD'nin Tactical Retailer dergisinin tabanca kategorisinde 'Okurların Seçimi Altın Ödülü'ne layık görüldü. "Okurların Seçimi Altın Ödülü"nü alan SAR 9'u gümüş madalya ile Sig Sauer ve bronz madalya ile Glock takip etti.

SAR 9 versiyonu SAR 9X, ocak ayında da ABD’de en çok okunan ateşli silah dergilerinden On Target dergisinin düzenlediği "Editörlerin Seçimi Ödülü'nde "2020 Yılının En İyi Tabancası" ödülünü kazanmıştı.