Türk teknoloji şirketi Alterna CX’in çözümleri Gartner tarafından öncü olarak seçildi

Küresel araştırma şirketi Gartner, teknoloji pazarındaki oyuncuların yeteneklerine ve rakiplerinin konumuna dair hazırladığı ve her yıl güncellediği Gartner Magic Quadrant araştırmasının bu yılki güncellemesini yayımladı. Gartner, Magic Quadrant Voice of Customer (VoC) raporunda günümüz vizyonu ve teknolojileri kapsamında dünyada bulunan 1000’i aşan müşteri deneyimi çözümü arasından 30’unu teknoloji dünyasında öncü olarak belirledi. Araştırmada yerli teknoloji şirketi Alterna CX, yapay zeka tabanlı müşteri ve çalışan deneyiminin ölçüm ve yönetimi çözümleri ile dünyanın 30 öncü teknolojisi arasında yer alan ilk Türk şirketi oldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Alterna CX Kurucu Ortağı Poyraz Özkan, “Alterna CX'in öncü olarak gösterilmesinin, Alterna CX olarak müşteri deneyimi yönetiminde ileri analitik, doğal dil işleme ve makine öğrenmesi alanındaki çözümlerimiz, yaptığımız etkinin takdiri olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Basitleştirilmiş yapay zeka müşteri deneyimini farklı bir boyuta taşıyor

Doğal dil işleme, deneyim analitiği ve makine öğreniminden yararlanarak müşteri deneyimini teknoloji çağının ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarlamayı amaçladıklarını söyleyen Poyraz Özkan, sağladıkları katma değeri, “Kurumlar için dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biri müşteri deneyimi ve müşteriye sağlanan değerin iyileştirilmesi. Bu anlamda şirketlerin müşterilerine dokunduğu tüm temas noktalarında gerçek zamanlı olarak müşteri geri bildirim verisi toplama, sunulan deneyimin kalitesini ölçme, makine öğrenmesi ile analiz etme ve sürekli iyileştirme döngüsünü kurmalarını sağlıyoruz. Alterna CX olarak 2015 yılından bu yana bulut tabanlı müşteri ve çalışan deneyimi ölçüm ve yönetimi çözümleri sunuyoruz.” şeklinde açıkladı.

“Uluslararası arenada Türkiye’yi, temsil etmekten gurur duyuyoruz”

Dünyanın farklı bölgelerinde çözümlerine büyük bir ilgi olduğuna da değinen Poyraz Özkan, “Türkiye’de de aralarında Akbank, İş Bankası, Aksigorta, BNP Cardif, TEB, Koçtaş’ın yanı sıra Avrupa ve Asya’da farklı sektörlerde büyük ölçekli müşterilerimiz bulunuyor. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz başarılarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, bu alanda yatırımlarımızı devam ettirerek dünyanın ilk 10 şirketi arasında yer almak.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla…