Türk Telekom, 2020 yılı konsolide gelir büyüme hedefini yükseltti

05 Kasım 2020

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan konsolide gelir büyüme hedefinin yüzde 13 düzeyinden yüzde 16 düzeyine yükseltildiğinin duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılı ilk 9 ayında, üstün finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettik. Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bu dönemde, internete olan talebin hızla artması sonucu, sabit segmentte çok güçlü bir performans elde ettik. Mobil iş kolunda ise, ülke çapında COVID-19 tedbirlerindeki kontrollü gevşeme ve pazarda bunu takip eden bir miktar rasyonelleşmeyle, Haziran ayından bu yana trendlerin kademeli olarak iyileştiğini gözlemledik.

"Sonuç olarak, 2020'nin ilk 9 ayındaki finansal performansımız ve dördüncü çeyrek görünümü, 2020 yılı gelir ve FAVÖK öngörülerimizi yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam yarattı.

"Bu yılın başlarında, yeni bağlantı taleplerinde yaşanan artışla uyumlu beklentilerle, fiber yatırımlarımıza hız verdiğimizi duyurmuştuk. Fiber yatırımlarda artışın devam etmesi ve elverişsiz kur hareketlerinin etkisiyle yatırım harcaması öngörülerimizi de yukarı yönlü revize ediyoruz.

"Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2020 yılında;

- Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 16 seviyesinde artmasını,

- Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesini,

- Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 6,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmekteyiz.