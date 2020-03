Türk Telekom, 2020'de 5,8 milyar liralık yatırım hedefliyor

12 Mart 2020

Türk Telekom, temsil ettiği temel değerler doğrultusunda belirlediği kurumsal marka vaadini, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Kurumsal marka vaadini, "Değerli Hissettirir" olarak belirleyen Türk Telekom’un yeni reklam yüzü ise Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Basın toplantısında konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Yeni dönemimizi tanımlarken; 180 yıldır bu topraklarda yaşayan insanlara hizmet sunan Türk Telekom’un her bir köşesine sinmiş, çalışanları dâhil tüm paydaşların paylaştığı 'temel duyarlılık noktasını' ifade edebilmeyi hedefledik. Ve sihirli cümlemizi ‘Değerli Hissettirir’ olarak belirledik. Bugünden itibaren Türk Telekom olarak yaptığımız her işte sözümüz, her ilişkide pusulamız ‘Türk Telekom Değerli Hissettirir’ olacak. Türk Telekom’da çalışan herkes, Türk Telekom’dan hizmet alan her bir müşteri, Türk Telekom ile iş ortaklığı yapan her bir tedarikçi, paydaş kendisini artık daha değerli hissedecek." diye konuştu.

Teknoloji gibi dünyayı geleceğe taşıyan bir alanın liderliğini yaptıklarını söyleyen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğin Türkiye’si için en ileri teknolojileri millî kaynaklarla geliştirmek ve ülkemizin ihtiyaç duyacağı yeni nesil teknoloji altyapısını kendi kaynaklarımızla sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz. İşte bütün bunları yaparken de gücümüzü ülkemizden, bizi biz yapan değerlerden alıyoruz. Odağımıza insanı alarak geliştirdiğimiz 'Türk Telekom Değerli Hissettirir' söylemimiz de 17 değere işaret ediyor: İnsan odaklılık, cesaret, dürüstlük, samimiyet, yalınlık, liderlik, yenilikçilik, çeviklik, genç ruhlu, heyecanlı, toplumsal bir meselesi olan, sosyal sorumluluk sahibi, geçmişiyle barışık, yerli ve millî, değerlere önem veren, üretken ve paylaşımcı…"

2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefi

Yeni dönemi, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Önal, "Bugün, ülkemizin dört bir köşesine en iyi hizmeti sunmak için dur durak bilmeden çalışıyor, uçtan uca, köşe bucak yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Türk Telekom’un altyapısı demek Türkiye’nin altyapısı demek. Bu bilinçle; 2020’de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak millî teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardıklarının altını çizen Önal, "Sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu

'Türk Telekom Değerli Hissettirir' ile ilgili reklam kampanyası hazırlayan Türk Telekom’un iletişim çalışmalarındaki yeni reklam yüzü de Kenan İmirzalıoğlu oldu. İmirzalıoğlu’nun rol aldığı ilk Türk Telekom reklam filmi de yayına başladı. Basın toplantısında açıklama yapan İmirzalıoğlu, "Türk Telekom gibi Türkiye’ye değer katan, ülke tarihine tanıklık etmiş köklü bir şirketle bu yola çıkmış olmak bana büyük gurur verdi." dedi.