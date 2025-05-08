Türk Telekom 2025’e güçlü başladı: Mobilde son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı
Türk Telekom, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, mobil abone kazanımında son 10 yılın en yüksek ilk çeyrek performansını sergilerken, gelir ve kârlılıkta da çift haneli büyüme yakaladı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yıla güçlü bir başlangıç yaptık; dijital dönüşüm ve teknoloji ihracatında öncü rolümüzü sürdürüyoruz” dedi.
Türk Telekom, 2025 ilk çeyrekte gelirini yüzde 18,3, net kârını yüzde 45,2 artırırken mobilde son 10 yılın en yüksek ilk çeyrek abone kazanımına ulaştı. Şirketin toplam abone sayısı 53,6 milyona çıktı.
Türk Telekom’un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,3 artışla 45,6 milyar TL’ye, FAVÖK’ü yüzde 26,5 artışla 17,9 milyar TL’ye, net kârı ise yüzde 45,2 artışla 5,1 milyar TL’ye ulaştı.
Şirket, aynı dönemde 8 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi.
Mobilde rekor: 2014’ten bu yana en güçlü ilk çeyrek
Mobil segmentte 511 bin net abone kazanımıyla toplam abone sayısı 27,9 milyona çıktı. Son 12 ayda faturalı segmentte 2,1 milyon yeni abone kazanarak tarihi bir zirveye ulaşan Türk Telekom, mobil numara taşıma pazarında da liderliğini korudu.
Fiber altyapı 482 bin km’ye ulaştı
“81 ilin her köşesine ulaşan” fiber altyapı uzunluğu 482 bin kilometreye ulaşırken, fiber hane kapsaması 33,2 milyon oldu. Şirketin fiber abonelerinin toplam sabit genişbant içindeki oranı yüzde 90,1'e yükseldi.
5G ve GES vurgusu
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin 5G’ye geçişteki hazırlıklarını tamamladığını ve LTE baz istasyonlarının yüzde 54’ünün fiberle bağlı olduğunu belirtti. Önal, 405,8 MWe kapasiteli GES yatırımının ilk fazı olan Sivas GES projesinin kurulumuna başlandığı, bu yatırımın yıl sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.