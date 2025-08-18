Türk Telekom, 54,2 milyon aboneye yükseldi

Türk Telekom, 2025’in ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla rekor kırarak mobil abone sayısını 28,5 milyona, toplam abone sayısını ise 54,2 milyona yükseltti.

Faturalı segmentte rekor artış

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, yılın ikinci çeyreğinde mobilde 678 bin net abone kazanımıyla 2022’nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik performansı yakaladıklarını açıkladı. Özden, faturalı segmentte ise 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik artışının kaydedildiğini vurguladı.

“Müşteri güvenine layık olmaya devam edeceğiz”

Özden, elde edilen sonuçların Türk Telekom’un müşteri odaklı stratejisinin bir yansıması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekora imza attık. Bu tarihi sonuçlar, sabırla ve kararlılıkla işlediğimiz müşteri deneyimi vizyonumuzun en somut meyveleridir. Rakamların ötesinde bu başarı, müşterilerimizin markamıza duyduğu güvenin en net göstergesidir. Özellikle faturalı segmentteki rekor büyüme, doğru stratejik yaklaşımın sürdürülebilir bir değere dönüştüğünün kanıtıdır. Müşterilerimizi dinlemeye, onların hayatına değer katan teknolojiler geliştirmeye ve bu güvene layık olmaya devam edeceğiz.”

Türk Telekom, güçlü altyapısı ve fiberle desteklenen LTE mobil baz istasyonlarıyla kullanıcılarına zengin dijital deneyimler sunduğunu da açıkladı.