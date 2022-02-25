Türk Telekom, 5G çalışmalarında yerli partnerlerini açıkladı

Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle yaptığı iş birliklerinin yanı sıra yerli ve milli ekosistemi güçlendirecek ortaklıklara da imza atıyor. Türk Telekom, İspanya’nın Barcelona kentinde teknoloji devlerinin buluştuğu GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirme yolunda iş birliği yaptığı yerli şirketleri duyurdu.

Akıllı Tarım alanında 5G uygulamaları geliştirmek üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki TARNET ile önemli bir iş birliğine imza atan Türk Telekom, TARNET iş birliğiyle, 5G teknolojisiyle çalışan otomatik dümenleme sistemine sahip traktör çözümü olan ATS-Akıllı Traktör Sistemi’nin saha testlerini başarı ile sonuçlandırdı. Akıllı Traktör Sistemi kullanarak tarımsal faaliyetlerin verimini artıran ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenen projede, daha hassas ve doğru tarımsal işlemlerin yapılabilmesi 5G üzerinden çalışan otonom traktör sayesinde sağlandı.

5G üzerinden gerçekleştirilen Akıllı Traktör uygulaması sayesinde, otomatik dümenleme sistemine sahip traktörle tarla sürülürken, aynı zamanda yapay zeka desteğiyle video analitiği yapıldı. Sürücüsüz traktör rotası üzerinde sapma tespit edildiğinde, 5G bağlantılı mobil uygulama üzerinden çiftçi anlık olarak bilgilendirildi.

Öte yandan Odine ile bulut bilişim sanallaştırma çözümleri ile ilgili ortak çalışmalar yürüten Türk Telekom, çekirdek şebekenin en kritik sistemlerinden biri olan ve 5G dahil tüm mobil teknolojileri destekleyen PCRF/PCF ürünü için ise yerli yazılım şirketi i2i ile anlaştı. 2i Systems iş birliği kapsamında, daha önceden i2i ile birlikte devreye alınan gerçek zamanlı ücretlendirme sistemi Turkuaz çözümü gibi, PCF/PCRF ürünü de ilk defa Türk Telekom şebekesinde ticari olarak hayat bulacak.

Odine ile iş birliği kapsamında ise Türk Telekom ve Odine, konteyner mimarisi platformlarını birlikte test ederken, bu platformlarda yerli çözümlerin entegrasyonu ve yönetimi için birlikte çalışıyor.

“Yerli ürün ve projeler geliştirmeye odaklanıyoruz"

Konuya ilişkin Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şunları kaydetti: "Türk Telekom olarak, ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu hedefle yerli teknoloji girişimleriyle güçlü iş birlikleri sağlayarak, onların potansiyelini küresel arenada göstermeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak amacımız, ülkemizi Endüstri 4.0'a hazır hale getirmek ve Türkiye'nin 5G'de söz sahibi ülkelerden biri olmasını sağlamak. Özellikle 5G, yazılım tanımlı ağlar, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, yeni nesil bilişim teknolojileri ve yapay zekâ alanlarında projeler geliştirirken, altyapımız ve servislerimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerde yerli markalarla ortaklıklar geliştirmekten dolayı çok mutluyuz."