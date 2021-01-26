Türk Telekom abonelerinin data kullanımı yüzde 44 arttı

Türk Telekom, yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’nin her geçen gün artan data ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom abonelerinin 2019 yılı için 129,3 olan Türkiye genelinde abone başı aylık ortalama data kullanımı, 2020 yılında yüzde 44 artışla 186,57 GB’a ulaştı. Türkiye genelinde Türk Telekom kullanıcılarının aylık ortalama upload hacmi ise abone başına 9,29 GB’dan yüzde 55 artışla 14,38 GB’a yükseldi.

Verilen bilgiye göre, data kullanımının en çok arttığı iller; İstanbul, Malatya, Manisa, Muğla ve Adıyaman oldu. Geçen yıla göre yüzde 49'ar oranlarla İstanbul, Manisa, Muğla ve Malatya, yüzde 48 ile de Adıyaman abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği iller oldu. Abone başına aylık ortalama en çok data tüketen il ise 257,44 GB ile Şırnak oldu.

“Yoğun data talebini başarıyla karşıladık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Geçtiğimiz yıl özellikle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi ihtiyaçlar, Türkiye’nin data kullanımını ciddi oranda arttırdı. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve güçlü altyapımızla, abonelerimizden gelen yoğun data kullanım talebini başarılı bir şekilde karşıladık. Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi olmanın verdiği sorumluluk ile her koşulda ülkemizin iletişim ihtiyaçlarını en hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamaya devam edeceğiz.” dedi.