Türk Telekom, açık kaynak SEBA teknolojisini Türkiye'ye getirdi

“Sadece merkeze değil herkese” yaklaşımıyla hizmet veren Türk Telekom, iştiraki Argela ile birlikte geliştirdiği şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü bir teknolojiyi dünyada ilk kez Türkiye’de deneyimleyen şirket oldu.

Argela ve Amerika’daki iştiraki Netsia’nın, Türk Telekom ile üzerinde çalıştığı “Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi, SEBA (Software Defined Network Enabled Broadband Access)” yaklaşık bir yıldır Türkiye’de iki ilde deneme kapsamında gerçek müşterilerle devam eden saha test ve iyileştirmelerinin ardından çalışmaya başladı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile birlikte, yönetiminde Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation (ONF) da böylelikle SEBA çalışmalarının somut örneğini Türk Telekom ile gerçekleştirdi.

Kaynak tasarrufu sağlayacak

SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile Telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor.

ONF çatısı altında dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin mimari, kodlama, test gibi alanlardaki ortak katılımı ile başlayan SEBA, Türk Telekom bünyesinde Netsia ve Argela ekiplerinin geliştirmeleri ile dünyada ilk kez canlı müşteri ile sahada deneyimlendi.

"Tedarikçiler arasına yerlilerin girmesi için fırsat"

Uluslararası organizasyonlarda aktif rol alan Türk Telekom, bu çalışmalardan edindiği bilgi ve tecrübeler ve yerli ürün geliştirmeye sağladığı katkılarla SEBA platformunu canlı sahada çalıştırarak dikkat çekti.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, bu çalışmaların, gelecekte operatörlere, müşterilerine sunacakları servisler için çeviklik ve çeşitlilik sağlayacağını vurgulayarak: “Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama innovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu tedarikçiler arasına yerli üreticilerin de girebilmesi ve hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı, çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Mevcut fiber yatırımlarımız devam ederken yeni nesil fiber teknolojilerinin geliştirilmesine de katkıda bulunuyoruz.”

Yusuf Kıraç, ONF platformu bünyesinde geliştirdikleri SEBA’yı iki ilde canlı şebekede belirli kullanıcılarla devreye alarak dünyada bir ilke imza attıklarını belirtti. Kıraç “SEBA sayesinde, son kullanıcılara yeni servis sağlama süresi kısalacak, bu durum kullanıcı deneyimini de olumlu yönde etkileyecek. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği bu yeni teknolojiyi kullanmak heyecan ve gurur verici“ diye konuştu.

“Globalde Türkiye’nin sesi olmayı sürdüreceğiz”

Argela CEO'su Bülent Kaytaz ise "Türk Telekom’un desteği ile Argela ve Netsia gelecekte büyük bir pazarı olması düşünülen ve ONF üzerinden açık kaynakla sunulan SEBA’yı geliştirmede sektör lideri konumunda" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "ONF’in açık kaynak projelerine mimari, kodlama, test gibi alanlarda destek veriyor ve açık katılımlı çalışmalara da liderlik ediyoruz. En yeni teknolojilerin uygulandığı ve abonelere 10 gigabite kadar hızlarla hizmet verebilecek olan SEBA’yı ONF’nin ortaya koyduğu örnek platform mimarisi üzerine iştirakimiz Netsia ile birlikte geliştiriyor ve ürünleştiriyoruz. 2007’de Türk Telekom bünyesine katılan Argela, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile değerler üretmeyi ve 5G teknolojileri konusunda yeni fikir ve ürünler geliştirerek bunları patentler ile taçlandırmayı sürdürüyor. Yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenada Türkiye’nin sesi olmayı sürdüreceğiz.” dedi.