Türk Telekom BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi!

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Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla yeni bir başarıya imza attı. Şirket, Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik performansı en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girerken, çevre dostu yatırımları ve uluslararası ESG derecelendirmelerindeki yükselişiyle öne çıktı.

Türk Telekom, finansal başarısını sürdürülebilirlik odaklı stratejileriyle güçlendirmeyi sürdürdü.

Şirket, Borsa İstanbul'da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansı en yüksek 25 şirketten oluşan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki çalışmalarını bir kez daha tescilledi.

Şahin: Sürdürülebilir gelecek için yatırım yapıyoruz

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, teknolojiyi yalnızca dijital dönüşümün değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğin temel unsuru olarak gördüklerini söyledi.

Şahin, son dört yıldır sektörün yatırım lideri olduklarını belirterek; altyapı, veri merkezleri, akıllı şehir uygulamaları ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek hedeflediklerini ifade etti.

Uluslararası sürdürülebilirlik notlarında yükseliş

Türk Telekom, küresel sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde de önemli ilerleme kaydetti.

Şirket, LSEG performansını yükseltirken Sustainable Fitch notunu 3'ten 2'ye çıkardı ve dünya genelinde en üst yüzdelik dilimde yer aldı. CDP İklim Değişikliği Programı'nda A notunu koruyan Türk Telekom, ilk kez katıldığı Su Güvenliği Programı'nda ise A- notu aldı.

Bunun yanında MSCI, S&P Global, FTSE4Good ve Sustainalytics gibi uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde de güçlü performansını sürdürdü.

Yeşil finansman 1,1 milyar dolara ulaştı

Şirket, son iki yılda gerçekleştirdiği finansman çalışmalarıyla yeşil finansman portföyünü 1,1 milyar ABD dolarına çıkardı.

Türk Telekom, bu kaynakları uzun vadeli sürdürülebilir yatırımların finansmanında kullanmayı hedeflerken, çevre dostu projelere verdiği desteği de artırdı.

GES yatırımları hız kesmiyor

Türk Telekom, yenilenebilir enerji yatırımlarını da büyütmeye devam ediyor.

Sivas'ta 1.300 dönümlük arazi üzerine kurulan ve yıllık 128 MWp üretim kapasitesine sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) enerji üretimine başladı. Şirket, Malatya ve Ağrı'da kuracağı yeni santrallerle birlikte toplam 530 MWp kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Hedef: Yılda 800 GWh temiz enerji

Türk Telekom'un üç şehirde hayata geçireceği GES projelerinin tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık yaklaşık 800 GWh elektrik yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.

Şirket, bu yatırımlarla her yıl yaklaşık 350 bin ton karbon salımının önüne geçmeyi ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm ile enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.