Türk Telekom çalışanları 18 ton elektronik atığı dönüştürdü

Türk Telekom, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kullanımı alanında yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Türk Telekom çalışanları, yurt genelinde düzenlediği ‘E-Atık Topluyoruz, Doğayı Koruyarak Yeniliyoruz’ kampanyasıyla son üç yılda yaklaşık 18 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Toplanan atıkların üstün zekâlı çocukların elektronik atölyesi eğitimlerinde kullanılması sağlanırken, elde edilen gelirle de 55 çocuğun eğitimine katkı verildi ve Türk Kızılay kurumuna bağış yapıldı.

5 bin 780 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Çalışanlarının gönüllü katılımıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi etkinlikleri kapsamında çöplerin türlerine göre ayrı ayrı biriktirilip geri dönüştürülmesinin sağlandığını söyleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak insanı merkezimize alarak dokunduğumuz herkesi ‘Değerli Hissettirmek’ gayesiyle toplum ve çevre için iyilik ve fayda üretmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Türk Telekom iş yerlerimizde Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018-2019-2020 yıllarında elde edilen sonuçlara göre 26 ton cam atık geri dönüşümü ile 31 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı. 340 ton atık kağıt geri dönüşümü ile 5 bin 780 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 13,7 ton atık metal geri dönüşümü ile 18 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı. 77 ton atık plastik geri dönüşümü ile 190 bin 672 litre petrol tasarrufu sağlandı. Ayrıca 1107 metreküp depolama alanı, 11 bin 250 metreküp su, 1 milyon 848 bin 485 kWh enerji tasarrufu oluştu ve 65 bin 418 kilo sera gazının doğaya salımı engellendi.” dedi.

Elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 tasarruf sağlandı

Kâğıt tüketimini ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak amacıyla e-fatura kullanan müşteri oranını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Önal, şu bilgileri paylaştı: “Türk Telekom ait bin 700’ü aşkın lokasyonda güneş enerjisi sistemi kullanıldı. Bu sistem, toplam 2,35 MW civarındaki kurulu gücü ile enerji üreterek karbon salınımının azaltılmasını sağladı. 2020 yılında e-fatura kullanımı sayesinde Türk Telekom’un çevreye sağladığı katkı yaklaşık 54 bin ağaca, 13 milyon kWh enerji ve 101 bin metreküp su tasarrufuna tekabül etti. Türk Telekom’un birçok farklı şehirde, yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Şehirler’ projesi kapsamında yeni nesil enerji uygulamaları sayesinde bu şehirlerde elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı. Yeni nesil ulaşım uygulamaları ile trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35, yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf elde edildi ve bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salınımının yaklaşık yüzde 25 azaltılması sağlandı.”