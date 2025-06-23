Türk Telekom CEO'su Önal: İmtiyazımız uzatılacak

Recep ERÇİN/ GÖREME

Türkiye'nin internet altyapısını fiberleştirme çalışmalarını sürdürün Türk Telekom, bu kapsamda Türkiye'nin yeni yeni bölgesinde fiber bağlantı çalışması yaptı.

Söz konusu 7 ayrı bölgeden bağlantılarla çevriçi bir toplantı düzenlendi.

Fiber hat çekiminin ardından; deniz aşırı hatta Gökçeada'dan, güneyde Adana'dan, doğuda Van'dan, kuzeyde Trabzon'dan, güneydoğuda Mardin'den, orta Anadolu'da Kapadokya'dan, Ege'de Efes Antik Kenti'nden gazeteciler ve Türk Telekom ekipleri, Ankara'daki Türk Telekom Network Yönetim Merkezi'ne canlı yayınla bağlandı.

Yedi ayrı bölgeden bağlantılarla çevrimiçi olarak yapılan toplantıda konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamaları dikkate alındığında imtiyaz süresinin uzatılması ile ilgili bir problem görmediklerini bildirdi.

Ümit Önal, "Türk Telekom'un imtiyazı uzatılacak" mesajı verdi.



