Türk Telekom CEO'su Önal: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz

Pandemi döneminde sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital servislere kadar zengin ürün portföyleriyle hayatı eve sığdırdıklarını bildiren Türk Telekom CEO Ümit Önal, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için çalıştıklarını söyledi. Türk Telekom'un son teknolojilerin sadece kullanıcısı ve dağıtıcısı olmadığını, aynı zamanda geliştiricisi konumunda bulunmayı bir görev olarak gördüğünü vurgulayan Önal, buradan hareketle iletişim teknolojileri alanında çok sayıda ürün ve hizmet geliştirdiklerini aktardı.

Grup şirketlerinin de katkılarıyla birçok yeni teknolojiyi ve çözümü son kullanıcıyla buluşturduklarını anlatan Önal, şöyle konuştu: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA platformu ile Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' gibi uzaktan eğitim ve sağlık uygulamalarının geliştirme ve altyapı süreçlerine katkıda bulunduk. Bilişim çözümleri sağlayan iştirakimiz İnnova, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemini (FİTAS) çok kısa bir süre içinde geliştirerek kullanıma sundu. Diğer bir iştirakimiz Argela'nın ONF platformunda geliştirdiği erişim şebekesini sanallaştıran SEBA teknolojisini dünyada ilk kez kendi şebekemizde deneyerek öncü olduk. Yine yakın zamanda Argela'nın, Amerika'daki iştiraki Netsia aracılığıyla geliştirdiği patentli VRAN ürünlerini, dünyanın sayılı şebeke altyapı üreticilerinden Juniper Networks aracılığıyla dünyaya pazarlamak üzere bir lisans ve iş birliği anlaşması yaptık. Bu Türkiye'nin dünyaya teknoloji ihracı yapması demek. Eylül ayında, araç içi acil çağrı sistemi eCALL çözümümüzü devreye aldık, üreticilerle testlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bir sonraki aşaması olan eSIM için de hazır durumdayız. Yüklenici kurumun belirli düzenlemelerini bekliyoruz. Çok yakında eSIM'i de yerli teknolojiyle dijitalleştireceğimiz yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız."

'Online İşlemler'de rekor seviyeye ulaştı

Bu dönemde, mobil, evde internet ve ev telefonu işlemlerini tek platformda birleştiren "Online İşlemler" uygulaması aracılığıyla sağladıkları TL yükleme ve fatura ödeme işlemlerinin rekor seviyelere ulaştığı bilgisini veren Ümit Önal, abonelerinin bağlantı sorunlarını kendi başlarına çözme imkanı sağlayan "Pratik Çözüm" platformunun da ilgi gördüğünü anlattı. Eğlence ve multimedya dünyasında da cazip ve kullanıcı dostu dijital çözümleri bulunduğuna değinen Önal, "TİVİBUGO, TAMBU, MUUD, PLAYSTORE ile eğlendirirken VİTAMİN ve RAUNT gibi Türkiye'nin büyük Online E-Eğitim Platformları ile uzaktan eğitim sürecine katkımızı sürdürdük. Dolayısıyla biz bu noktada bütün dijital varlıklarımızla pandemi dönemini geliştirmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde de Türk Telekom iştiraklerinden de aldığı güçle yerli ve milli teknolojinin dönüşümünün temel omurgasında yer alacak çözümleriyle var olmaya devam edecek." diye konuştu.

"Yılın ilk 9 ayında harikulade sonuçlara imza attık"

Türk Telekom için 2020'nin beklentilerin üzerinde geçtiğine dikkat çeken Ümüt Önal, "Telekomünikasyon, pandeminin belirli ölçüde fırsatlar sunduğu bir sektör oldu. Biz özellikle sabit tarafta artan yeni bağlantı talepleri ve trafik artışını başarıyla yöneterek kesintisiz iletişimi sağlama konusundaki yetkinliğimizi ortaya koyduk. Bu başarı, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için yıllardan beri yaptığımız yatırımların doğal bir neticesi aslında. Özellikle sabit genişbantta Türk Telekom tarihinin en yüksek 9 aylık abone artışını gerçekleştirdik. Mobilde de şebekemize yaptığımız yatırımlar ve net abone artışıyla performansımızı iyileştirmeyi sürdürdük. Bu gelişmeler, finansal performanslarına olumlu şekilde yansıdı ve yılın 9 ayında harikulade sonuçlara imza attık." dedi.

"2020 için öngörümüzü 2 kere yukarı yönlü revize ettik"

Yüzde 19'luk büyüme ve 20,6 milyar lirayı bulan gelirler ile 9 aylık dönemler içinde halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme performansını kaydettiklerini belirten Önal, şunları söyledi: "Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karımız (FAVÖK), yüzde 47 FAVÖK marjıyla 9,7 milyar liraya ulaştı. Yılın 9 ayındaki net karımız, halka arzdan bu yana en yüksek 9 aylık seviyesine ulaşarak 2 milyar lirayı aştı. Yıl içindeki üstün performansımız ve piyasalardaki olumlu gidişatı da dikkate alarak 2020 öngörümüzü yıl içinde 2 kere yukarı yönlü revize ettik. Buna bağlı olarak, 2020 için yıllık yaklaşık yüzde 16 konsolide gelir (UFRYK 12 Hariç) büyümesi yaklaşık 13 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 6,6 milyar liralık yatırım harcaması öngörüyoruz. Kısacası 2020, dijitalleşmenin öneminin anlaşıldığı, kesintisiz iletişimin öneminin iş, özel yaşam ve eğitimin devamı için mutlak suretle perçinlendiği ve Türk Telekom gibi entegre bir operatörün başta sabit olmak üzere bütün ürünlerde yüksek performans gösterdiği ve rekorlarla geçen bir yıl oldu."

Hem sabit hem mobil tarafta büyümeye devam edeceklerini belirten Önal, "180 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye'nin geleceğini inşa etmek bize düşer diyor ve bunun için çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanını hızla fiberleştirirken ve internet penetrasyonunu yükseltirken bir yandan da sayıları 50 milyona yaklaşan abonemizin her birine kendini değerli hissettirmek." ifadelerini kullandı.