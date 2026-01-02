Türk Telekom CEO’su Şahin: Fiber altyapı ve 5G ile dijital dönüşümün öncüsüyüz

Türk Telekom’un fiber altyapı uzunluğu 2025 yılı itibarıyla 535 bin kilometreye ulaşırken, fiber hane kapsaması 34,3 milyon seviyesine çıktı. 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı ise yüzde 58’e yükseldi.

Uzun süredir saha testleri, pilot uygulamalar ve Ar-Ge çalışmaları yürüten Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu kapsamında iştirakleri Argela ve Netsia ile 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltan çözümler geliştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 2025 yılının Türkiye’nin dijital geleceği açısından önemli eşiklerin aşıldığı bir yıl olduğunu belirterek, 81 ili kapsayan fiber altyapının 5G’ye geçiş sürecinde ülkenin en büyük gücünü oluşturduğunu ifade etti. Şahin, sağlık, tarım, ulaşım, sanayi ve kültür-sanat gibi birçok alanda hayata geçirilen 5G uygulamalarıyla önemli bir deneyim kazanıldığını vurguladı.

Şirketin sabit hizmetler imtiyaz süresinin 2050 yılına kadar uzatılmasının stratejik bir adım olduğuna dikkat çeken Şahin, bu kapsamda 2030 yılına kadar fiber erişimin 37 milyon haneye, fiber abone sayısının 17 milyona çıkarılmasının ve bağlantı hızının yedi kat artırılmasının hedeflendiğini söyledi. İmtiyaz süresi boyunca Türkiye ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlanmasının öngörüldüğünü aktaran Şahin, 2005 yılından bu yana yapılan toplam yatırımların ise 22 milyar doları aştığını kaydetti.

Türk Telekom’un 5G’yi yalnızca daha hızlı internet değil, üretim ve verimlilik odaklı stratejik bir dönüşüm olarak gördüğünü belirten Şahin, mobil tarafta güçlü frekans portföyüyle abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör konumunu pekiştirdiklerini ifade etti. 5G frekanslarıyla ülke ekonomisine 1 milyar doların üzerinde katkı sağlanmasının beklendiğini dile getiren Şahin, Nisan 2026’dan itibaren Türkiye genelinde kapsayıcı bir 5G deneyimi sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yerli teknolojiler ve Ar-Ge gücüyle 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Şahin, Argela ve Netsia’nın geliştirdiği çözümlerle 70’in üzerinde uluslararası patente sahip olduklarını, Silikon Vadisi merkezli Netsia aracılığıyla geliştirilen teknolojilerin küresel pazarlara sunulduğunu ifade etti.