Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı

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Türk Telekom, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürüttüğü farkındalık çalışmalarına sporu da dahil etti. COP31'in "Master Partneri" ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan şirket, Ankara'daki uluslararası basketbol karşılaşmasında geri dönüşüm ve çevre duyarlılığını öne çıkardı.

Geri dönüştürülmüş formalarla sahaya çıktı

Ankara'da oynanan Türk Telekom-Siauliai Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında oyuncular, plastik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ipliklerle üretilen formaları giydi.

Doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonomi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik, karşılaşmanın resmi seremonisinde de devam etti.

Basketbolcular, atık malzemelerden üretilmiş kanvas üzerine işlenen "Yarına Sözümüz Var" (Our Commitment to Tomorrow) pankartının arkasında bir araya geldi.

Tribünlerde ise COP31'e dikkat çeken "Sahada rakip, dünya için aynı takımdayız" mesajı yer aldı. Taraftarların desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, iklim kriziyle mücadelede ortak sorumluluk vurgulandı.

Türk Telekom'un güneş enerjisi hedefi 530 MWp

Türk Telekom'un sürdürülebilirlik çalışmaları yalnızca spor organizasyonlarıyla sınırlı kalmıyor. Şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla güneş enerjisi kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Sivas'ta devreye alınan 128 MWp kapasiteli güneş enerjisi santralinin (GES) ardından Malatya ve Ağrı'da gerçekleştirilecek yatırımlarla toplam GES kurulu gücünün 530 MWp seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Şirketin bu yatırımlarla yıllık yaklaşık 800 GWh enerji üretimi gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Türk Telekom ayrıca yeni nesil yeşil şebeke mimarisi, enerji verimliliği çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarıyla karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yatırımların Türkiye'nin ulusal iklim hedeflerine ve 2053 net sıfır vizyonuna katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türk Telekom, CDP İklim Değişikliği Programı'nda Global A Listesi'nde

Şirketin çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları uluslararası değerlendirmelere de yansıdı.

Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda 2025 yılında da Global A Listesi'nde yer aldı.

Şirket, CDP Su Güvenliği Programı'nda da yüksek başarı notu elde etti.

Ebubekir Şahin: Sürdürülebilirliği iş stratejilerimizin merkezine yerleştirdik

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, teknolojiyi yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir güç olarak değil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir araç olarak gördüklerini belirtti.

Sürdürülebilirliği tüm iş stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini ifade eden Şahin, teknoloji alanındaki güçlerini sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratma hedefiyle birleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olduklarını hatırlatan Şahin, sürdürülebilirlik odaklı dijital dönüşüm vizyonlarını Antalya'daki zirve alanında uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Şahin, basketbol karşılaşmasında verilen çevre mesajına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedef, sorumluluk ve eylem bilincinin güçlenmesini önemsiyor, iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırmak için sporun gücünden faydalanıyoruz. Basketbol takımımızın oynadığı uluslararası bir mücadelede tüm insanlığı ilgilendiren iklim değişikliğine dikkat çekerek, sürdürülebilir bir gelecek için küresel vizyonumuzu ortaya koyduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayatın her alanına taşımaya devam edeceğiz."