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Türk Telekom, COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı

TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını tamamlayan Türk Telekom’un İstanbul’da Gayrettepe, Acıbadem, Ümraniye ve Ankara Aydınlıkevler’deki yerleşkeleri TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul ve Ankara’daki Türk Telekom yerleşkeleri TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı. 

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin salgın süresince güvenli ve sağlıklı ortamlar oluşturmak için yaptığı çalışmalar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi.

Salgın süreci boyunca, insan odaklı çalışmalarını sürdürdüğü ve sağlık tedbirlerini en üst düzeyde tuttuğu belirtilen Türk Telekom'un, COVID-19 salgını için Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirdiği bildirildi.

Bu kapsamda TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını tamamlayan Türk Telekom’un İstanbul’da Gayrettepe, Acıbadem, Ümraniye ve Ankara Aydınlıkevler’deki yerleşkeleri TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.

 