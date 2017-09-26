Türk Telekom, dijital müzik platformunu yeniledi

26 Eylül 2017

Türk Telekom, yenilediği ve teknolojik altyapısını geliştirdiği dijital müzik platformu Muud ile müzikseverlere, arşivinde bulunan 4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkıyı sınırsız dinleme imkanı sunarak, müzik dünyasındaki haberleri abonelerine anında duyuracak akıllı bir platform olarak hazırladı.



Muud kullanıcıları istediği gibi şekillendirebileceği kişisel listeler oluşturmanın yanı sıra, içinde bulunduğu ‘mutlu, neşeli, hüzünlü, aşık, nostaljik, hareketli, sakin’ gibi farklı ruh hallerine göre özel hazırlanan listelerden de dilediği şarkıyı dinleyebilecek.



Muud’da yerli ve yabancı müzik piyasalarına ait haberler, konserler ve şarkı listeleri gibi pek çok yenilik takip edilebilecek.



Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Murat Boz konseri ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen Muud lansmanında konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Bir süredir Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik servislerimizi yeniledik, teknolojik altyapısını geliştirdik, akıllı müzik platformu oluşturduk. Müzikseverler istedikleri içeriğe yasal yollardan doyasıya ulaşmanın rahatlığını yaşarken bir yandan da müzik dinlemenin keyfini sürebilecek” dedi.