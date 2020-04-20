Türk Telekom, eve teslim SIM kart hizmetini başlattı

20 Nisan 2020

Türk Telekom, Covid-19'a karşı önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için yeni abonelerinin SIM kartlarını evlerine ulaştırıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, evde kalma çağrısı yapılan bugünlerde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom'a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom online işlemler uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Türk Telekom, yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, sunduğu avantajlı tarifelerle 2019'un en çok tercih edilen mobil operatörü olarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Yüksek fatura ödemeden özgürce telefonda konuşmak ya da internet kullanmak isteyen herkes, Türk Telekom'un sunduğu "Efsane Portföy"deki en uygun fiyatlarla kendilerine uyan tarifeyi seçebiliyor.