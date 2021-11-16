Türk Telekom, finansal teknoloji şirketi kurdu

Türk Telekom, TTG Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

Konuya ilişkin Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin yüzde 100'üne sahip olduğu ve sermayesi 50 bin TL olan TTG Finansal Teknolojiler AŞ'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir. Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.