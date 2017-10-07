Türk Telekom G-20Y’de

07 Ekim 2017

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, G-20 Liderler Zirvesi’nin resmi sosyal alt programlarından olan G-20 Gençler (G-20Young) Zirvesi çerçevesinde "Dijital İnovasyon ve Transformasyon" komitesinde yer aldı.

Fransa’nın Evian kentinde "Küreselleşmeden Uzaklaşma" (Deglobalization) ana temasıyla 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında toplanan G-20Y Zirvesi kapsamında, dünya geneline yayılması ve özellikle G-20 devlet başkanları, IMF, Dünya Bankası, OECD ve Avrupa Komisyonu gibi önde gelen uluslararası örgütlerle paylaşılması amacıyla bağımsız önerilerin sunulacağı komite oturumları düzenlendi.



"Dijital İnovasyon ve Transformasyon" komitesinde yer alan Fırat Yaman Er, dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının da katıldığı oturumlarda, G-20 hükümetlerine geleceğe yönelik politikalarında yol gösterici nitelikte önerilerin geliştirilmesine katkıda bulundu.



Türk Telekom adına bu çapta bir organizasyonun parçası olmaktan ve Dijital İnovasyon ve Transformasyon komitesinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Er, izlenimlerini şöyle paylaştı: "Yer aldığım komitede özellikle dijitalleşme konusunda G-20 devlet başkanlarının hükümet politikalarını belirlemesinde tavsiye niteliği taşıyacak bir çalışmaya imza attık. Türk Telekom’un bu konudaki bilgi birikimiyle, dijitalleşmenin iş süreçleri üzerinde yaratacağı etkinin iş kaynağı ile nasıl dengelenebileceği gibi stratejik konuların masaya yatırıldığı uluslararası bir komiteye katkı sağlaması oldukça önemliydi. Türk Telekom olarak dijitalleşmenin farklı coğrafyalarda nasıl algılandığını gözlemleme fırsatı bulduk."

Dijital İnovasyon ve Transformasyon Komitesi çıktıları

Komitede yapay zeka, nesnelerin interneti ve robotlaşmanın yanı sıra iş gücünün dijitalleşmeye nasıl adapte olacağı, bunda eğitimin rolü, düşük gelir seviyesindeki bireylerin bu sürece nasıl dahil edilebileceği gibi toplumsal sorunlar da ele alındı. Dijitalleşmenin hayatlarımıza bu hızda girmesiyle birlikte tüm coğrafyalarda ve sektörlerde iş gücünün bir kısmının işlerini kaybetme riskine karşı hükümetler tarafından etkili önlemler alınması gerektiğine dikkat çekildi.