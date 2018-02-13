Türk Telekom iki projesiyle projeleriyle GSMA’de finalde

13 Şubat 2018

Türk Telekom, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan ve “Daha iyi bir gelecek yaratmak” temasıyla yeni nesil iletişim dünyasındaki gelişmelerin masaya yatırılacağı GSMA’de (Dünya Mobil Kongresi) düzenlenen GSMA Global Mobile Awards 2018’de 2 projesiyle finale kaldı.

Türk Telekom, Günışığı Oyunları uygulaması oyunları ile “Eğitimde en yenilikçi mobil uygulama” kategorisinde Teknoloji Seferberliği Projesi ile de “Gelişmekte Olan Pazarlarda Kadınlara Yönelik En İyi Mobil Yenilik” kategorisinde finale kaldı. Ödüllerin kazananları, 27 Şubat’ta Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde ilan edilecek.

Günışığı Oyunları uygulaması gelişimi tetikliyor

Türk Telekom’un Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen Günışığı oyun uygulaması; az görenlerin işlevsel olarak görme becerilerini artırmalarına ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerine katkı sağlamak üzere tasarlandı. Uygulama, şekiller, rakamlar ve harflerin olduğu 3 ayrı bölüm ve 20 ayrı seviyeden oluşuyor. Mobil, Web ve Windows platformları üzerinde çalışan oyunlar, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle Türkiye ile aynı anda tüm dünyada ücretsiz olarak hizmete sunuluyor.

Kadınlar için Teknoloji Seferberliği

“Teknoloji Seferberliği Projesi” kapsamında, 7 Eylül’de “Senin Zamanın” mottosuyla Ordu’dan yola çıkan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı ile Giresun’dan Ağrı’ya, Erzurum’dan İzmir’e toplam 38 ilde yaklaşık 5 bin katılımcıya doğrudan teknoloji eğitimleri verildi. Projeyle özellikle kadınlar arasında mobil internet kullanımını yaygınlaştırmak ve hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak amaçlandı. Eğitim dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaştı. Katılımcıların yüzde 88’i ilk kez e-devletin nasıl kullanılacağını bu eğitimlerde öğrenirken; yüzde 12’si ise proje kapsamında ilk kez internetle tanıştı.