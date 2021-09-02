Türk Telekom ile Haber-İş el sıkıştı: En düşük ücret 4 bin 200 lira oldu

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki 14. Dönem İşletme toplu iş sözleşmesi müzakere süreci anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşma çerçevesinde, en düşük çıplak ücret 4 bin 200 TL olarak belirlenirken bu sınırın altındaki ücretlerde iyileştirmeler yapılması kararlaştırıldı.

Toplu iş sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla imzalandı.

Sözleşme 2 yıllık dönemi kapsıyor

1 Mart 2021 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasındaki 2 yıl süreyle geçerli olacak toplu sözleşmede şu maddeler yer aldı:

-İlk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL zam,

- İkinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL zam,

- Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için yüzde 5,5 oranında zam,

- Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki TÜFE enflasyon oranının yüzde 5,5’i aşması halinde aşan kısmın ücretlere ilave edilmesi,

- Sözleşmenin ikinci yılından itibaren Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde brüt 1.000 TL tutarında bayram yardımı ödemesi

"En önemli sermayemiz insan kaynağımız"

İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel performansını en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçluyuz. Türkiye’nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımlar kadar insan kaynağımıza yatırım yapmayı da kendimize ödev biliyor; güçlü performansımızı sürdürülebilir kılma yolunda tüm çalışma arkadaşlarımızla ‘tek yürek’ olarak “Türkiye için değer üretme” ortak hedefi doğrultusunda yol alıyoruz” dedi.

Önal, sözleşmenin sulh içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türk Telekom’un Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü içinde sendikalı tek şirket olduğunun altını çizdi. Önal, “Türk Telekom olarak, hem müşterilerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza karşı sorumlu ve özverili bir şirket olma prensibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu takım ruhu içerisinde sendikalı-sendikasız çalışan ayrımı gözetmeden tüm çalışanlarımızın mutlu ve verimli olacağı bir çalışma ortamı oluşturmaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki, en önemli sermayemiz insan kaynağımız” diye konuştu.

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu ile gerçekleştiğini belirterek, “Sözleşme görüşmelerinin, anlaşma ile sonuçlanmasında karşılıklı güven ve hoşgörü etkili oldu. Üyelerimizin haklarını korumak ve gözetmek yaklaşımıyla sürdürdüğümüz görüşmeler neticesinde sözleşmeyi imzalamanın mutluluğunu Türk Telekom ve sendikamız olarak birlikte yaşıyoruz” dedi.