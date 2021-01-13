Türk Telekom ile Juniper Networks arasında 5G üzerine iş birliği

Türk Telekom ile Juniper Networks, arasında yapılan iş birliği kapsamında Türk Telekom Grup şirketlerinden Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü teknolojisi, Juniper tarafından daha da geliştirilerek Juniper'in orkestrasyon portföyüne entegre edilecek.

Bu sayede hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemeyi mümkün kılan güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulması hedefleniyor. Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren kritik işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyor. Artırılmış verimlilik ve esneklik sağlıyor.

Bu yeni dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak istenilen baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün olacak.

İş birliği, Türk Telekom başta olmak üzere tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını sağlayarak Open RAN ​​ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dâhil pek çok operasyonel ve ticari fayda sağlayacak.

Türk Telekom’un, tüm yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek amacıyla 2021 sonundan itibaren Juniper’in ürün ve çözümlerini ekosistemine dağıtması hedefleniyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek.

"İş birliği, dünyaya teknoloji ihraç etme kararlılığımızın bir göstergesi"

İmza töreninde konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom olarak, yüksek teknoloji alanındaki bilgi birikimleriyle ortaya koydukları yenilikleri dünyanın kullanımına sunma konusunda, grup şirketleriyle birlikte var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Dünyanın en büyük network ekipmanları üreticilerinden Juniper Networks ile yapay zekâ tabanlı ağlar ve 5G’nin küresel standartlarını belirleyecek teknolojiler üzerine önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirten Önal, “Netsia, yakınsama teknolojileri alanında faaliyet gösteren iştirakimiz Argela’nın yüzde 100’üne sahip olduğu, ABD Sunnyvale’de faaliyet gösteren yeni şebeke çözümlerinde uzmanlaşmış Ar-Ge şirketimiz.” dedi.

Önal, Türk Telekom olarak, grup şirketleri olan Argela ve iştiraki Netsia ile küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak OpenRAN teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını dile getirdi. Netsia’nın geliştirdiği yazılımların, mobil ağları sanal olarak dilimlemeyi mümkün kıldığına işaret eden Önal, “Geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia, bugüne kadar Open RAN ve 5G alanında geliştirdiği teknolojiler ve elde ettiği 20’nin üzerinde patent ile sektörde yenilikçi bir lider olarak kabul ediliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İş birliği sayesinde Juniper ile güçlü bir sinerji yakaladıklarını vurgulayan Önal, “Bu anlaşma ile Netsia’ya ait RIC (Radyo Akıllı Kontrolcü) teknolojisi, Juniper tarafından dünyaya açılacak. Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağı ve coğrafi erişimi ile bir araya gelerek önemli ölçüde artacağına inanıyoruz. İş birliğimiz aynı zamanda dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adımdır. Bu ürün, tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımını sağlayarak Open RAN ​​ve 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere, performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dahil pek çok operasyonel ve ticari fayda sağlayacak.” şeklinde konuştu.

"5G’nin standartlarını belirleyecek teknolojiye ve güce sahibiz"

Türk Telekom olarak, yeni nesil teknolojiden en yüksek derecede yararlanmak amacıyla bu yılın sonundan itibaren Juniper’in ürünleştireceği RIC çözümlerini ekosistemlerine katacaklarını belirten Önal, RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosunun da Juniper ekibine dâhil olacağını kaydetti.

“Türkiye’nin dijital dönüşümünde liderliğimizi sürdürürken 5G teknolojilerine ve 5G’nin yapıtaşı fibere yatırımlarımızla, bu alandaki lider pozisyonumuzla 5G’ye hazırız” diyen Önal, şunları kaydetti: "Bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Bugün, uzun süreli, karşılıklı güven, iyi niyet ve ortak teknoloji geliştirmeye dayanan muazzam bir iş birliğinin ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. Juniper ile iş birliğimiz, sadece grubumuzun değil aynı zamanda sektörün de önünü açacak, ülkemizin büyümesini hızlandıracak önemli bir fırsat. Üstelik iş birliğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Juniper ve Netsia, şimdiden bu iş birliğimizi SDN özellikli genişbant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile. Birlikte dünya çapında 5G’nin standartlarını belirleyecek teknolojiye ve güce sahibiz."

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim ise Juniper olarak, 5G uygulamaları için gelecek on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inandıklarını dile getirdi. Rahim, birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonun, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zeka odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek kendilerini bu vizyona bir adım daha yakınlaştırdığını söyledi.

Türk Telekom ve Netsia ile olan dinamik iş birliklerini, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşım, uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduklarını anımsatan Rahim, “Kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler.” diye konuştu.