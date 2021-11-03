Türk Telekom, kârını 4,7 milyar liraya çıkardı

Türk Telekom, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom Genel Müdürlüğünde, Şebeke Yönetim Merkezi, Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi ve 2021 yılının 3'üncü çeyreği finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde büyüyerek 2021'deki yüksek performansını sürdürdüğünü söyledi.

Yılbaşından bu yana beklentileri aşan bir performans sergilediklerini vurgulayan Önal, "2021 öngörülerimizi yıl içinde 3'üncü kez yukarı yönlü revize ettik. Bu yılın 9 ayında 24,4 milyar lira gelir elde eden Türk Telekom'un net karı 4,7 milyar liraya, toplam abone sayısı da 51,4 milyona ulaştı. Daha önceki öngörümüzde yıllık yüzde 17 olarak belirttiğimiz faaliyet gelirlerinin yüzde 18 artmasını, 15,8 milyar lira olan FAVÖK'ün 16,2 milyar liraya yükselmesini ve 8,5 milyar lira olan yatırım harcamalarının da 8,7 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Toplam abone sayısını 51,4 milyona taşıyan Türk Telekom'un son 12 aydaki net abone kazanımının 1,9 milyon olduğunu belirten Önal, şu bilgileri verdi: "Sabit geniş bant abone sayısı 14,1 milyona ulaşırken sabit geniş bant ARPU yıllık yüzde 15,3’e yükseldi. Fiber abone sayısı 9 ayında, yıllık yüzde 67'lik artışla 8,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23,9 milyon olurken mobil ARPU da yıllık yüzde 13,6 büyüme kaydedildi."

Sabit geniş bant, büyümenin itici gücü oldu

Sabit geniş bantın yüzde 29'luk gelir artışıyla 3'üncü çeyrekte büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini söyleyen Ümit Önal, “Geçen yılın olağanüstü özelliklerinden sonra normalleşmiş talep bekliyorduk ancak net kazanımlar yıl içinde şimdiye kadar öngörümüzden daha güçlü seyretti. Yazlık mekanlardaki yeni bağlantı ihtiyacı ve okula dönüş sezonu da yeni kazanımları destekledi. Eğitim fiziksel olarak başlasa da öğrencilerin ödevleri, araştırmaları ve serbest zamanlarında kullandıkları internet için evde bağlantıya ihtiyaçları sürüyor. Giderek daha fazla şirket tarafından benimsenen hibrit çalışma modelleri de bağlantı talebinin devamlılığını destekliyor. Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek, tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açıyor." açıklamasını yaptı.

Fiber abone sayısı 8,8 milyona yükseldi

Yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla yurt genelinde 353 bin kilometrelik fiber uzunluğa sahip olduklarını bildiren Önal, 2019'da abone portföyünün yüzde 37'sini oluşturan toplam fiber abone sayısının bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 8,8 milyona yükseldiğini ve abone portföyünün yüzde 62'sini aştığını dile getirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon olan fiber hane kapsamasının da 3'üncü çeyrek itibarıyla 28,9 milyonu geçtiğini aktaran Önal, "Gelişen teknolojimiz ve erişimimiz, Türkiye için 5G'ye avantajlı bir geçişin yolunu açacak." dedi.

3'üncü çeyrekte yaşanan normalleşmeyle artan hareketliliğin daha dinamik bir mobil pazar sunduğuna işaret eden Önal, şu değerlendirmede bulundu: "Mobil abone tabanımız, 3'üncü çeyrekte 500 binin üzerinde net abone kazanımıyla beklentilerimizin üzerinde büyüdü ve 2019 yılının birinci çeyreğinden bu yana en yüksek artışa ulaştı. Toplam prime tabanı 3'üncü çeyrekte yıllık yüzde 64 büyürken prime abonelerinin toplam faturalı taban içindeki payı yüzde 29'u aştı. Son 6 çeyrektir 'yükselen eğilim' gösteren mobil gelir büyümesinde, stratejilerimizin olumlu yansımalarını bir kez daha görmekten memnunuz."