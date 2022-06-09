Türk Telekom, KOBİ’leri WiFi İşyerim ile dijitalleşiyor

Ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdüren Türk Telekom, esnaf ve KOBİ’lerin dijitalleşmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Türk Telekom’un yeni hizmeti geniş internet altyapısı üzerinden işletmelerin kendi müşterilerine, yasal yükümlülüklere uyumlu, güvenli ve kaliteli, kendi markaları ile özelleştirebildikleri WiFi hizmeti sunmasını sağlıyor. ‘WiFi İşyerim’ ile işletmeler yasal yükümlülüklere yüzde 100 uyumlu bir şekilde log kayıtları tutabilecekleri için rekabette öne çıkma fırsatını yakalayacaklar.

İşletmelere özel karşılama ekranı ve gelişmiş raporlama imkânı

‘WiFi İşyerim’ işletmelerin, ihtiyaçlarına yönelik tasarlayabilecekleri kişiselleştirilmiş karşılama ekranı ile kendi müşterileriyle bağ kurma imkânı sağlarken, gelişmiş raporlama araçlarıyla WiFi kullanım analizleri sunuyor. Türkiye’nin binlerce noktada en yüksek kapasiteli WiFi şebekesine sahip teknoloji şirketi olan Türk Telekom, kolay ve pratik kurulama sahip ‘WiFi İşyerim’ başta olmak üzere ürün ve hizmetleriyle esnaf ve KOBİ’lerin hayatına sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, yeni hizmetle ilgili şunları söyledi: “Stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce kuruma Türk Telekom WiFi ürün ailesi ile hizmet veriyoruz. Teknolojiyi insanın iyilik ve faydasına dönüştüren yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda; ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİ’lerimizin hayatlarını kolaylaştırıp, müşterileri ile etkileşimlerini artırıyoruz.”

