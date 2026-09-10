Türk Telekom, öğrencilerin teknoloji ihtiyacını çözüyor

Öğrencilerin eğitim hayatını destekleyen teknolojileri erişilebilir kıl­mayı amaçlayan Türk Tele­kom, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüm satış kanallarında akıllı te­lefon, akıllı saat, tablet ve kulaklık gibi teknoloji ürün­lerini avantajlı ödeme alter­natifleriyle öğrenci ve veli­lerle buluşturan “okula dö­nüş” kampanyası başlattı.

“Her noktada aynı imkan sunuluyor”

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardım­cısı Hakan Ahmet Deniz, “Türk Telekom olarak müş­terilerimizin farklı alanlar­daki teknoloji gereksinim­lerine çözümler sunmak, dijital çağın fırsatlarını 81 ilin her köşesinde ve her­kes için erişilebilir kılmak için çalışıyoruz” dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ha­yata geçirdikleri ‘okula dö­nüş’ kampanyasıyla öğren­cilerin eğitim hayatını ve sosyal yaşamını destekle­yen yenilikçi cihazlarla yol­culuklarına eşlik ettikleri­ne işaret eden Deniz, “Ge­niş mağaza ağımız ve satış kanallarımızla Türkiye’nin her noktasındaki öğrenci­ye aynı imkanı sunuyoruz. Bu süreçte müşterilerimi­ze sadece avantajlı cihazlar değil mağazadan dijital ka­nallara her temas noktasın­da en üst seviye deneyimi sunmayı önemsiyoruz” di­ye konuştu.

“Güçlü markalarla iş birliklerimiz bulunuyor”

Öğrencilerin ihtiyaçla­rına yönelik çözümler için markalarla güçlü iş birlik­leri yaptıklarını belirten Hakan Ahmet Deniz, “Türk Telekom olarak müşterile­rimizin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimleri­ne çözümler sunmak, diji­tal çağın fırsatlarını 81 ilin her köşesinde ve herkes için erişilebilir kılmak için çalı­şıyoruz” değerlendirmesi­ni yaptı.

Günümüzde eğitimin ay­rılmaz bir parçası haline ge­len teknolojinin, fırsat eşit­liği ve geleceğe daha güç­lü bir başlangıç için büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Hakan Ahmet De­niz, şunları kaydetti: “Bu so­rumluluğun bilinciyle tek­nolojiyi toplumun her ke­simine ve ülkemizin her köşesine ulaştırmayı önce­lik olarak görüyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçirdiğimiz ‘okula dönüş’ kampanyasıyla öğrencile­rimizin eğitim hayatını ve sosyal yaşamını destekle­yen yenilikçi cihazlarla yol­culuklarına eşlik ediyoruz. Fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli yollarından biri­nin erişilebilir teknoloji ol­duğuna inanıyor, geniş ma­ğaza ağımız ve satış kanal­larımızla Türkiye’nin her noktasındaki öğrenciye ay­nı imkanı sunmayı bir görev addettik. Bu süreçte müşte­rilerimize sadece avantaj­lı cihazlar değil mağazadan dijital kanallara her temas noktasında en üst seviye de­neyimi sunmayı önemsi­yoruz. Kampanyamızın öğ­rencilerin okula dönüş he­yecanına değer katacağına inanıyor, yeni-eğitim öğre­tim yılının ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”

30 Eylül tarihine kadar geçerliliği var

Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenciler için teknolojiyi daha erişilebilir kılmayı hedefleyen Türk Telekom, bu yıl da öğrenci ve velilerin “okula dönüş” heyecanına sunduğu cazip teknoloji fırsatlarıyla ortak oluyor. Okula dönüş dönemine özel hazırladığı cihaz kampanyasıyla öğrencilerin ve ailelerin yanında olmayı sürdüren Türk Telekom, kampanya kapsamında, akıllı telefon, akıllı saat, kulaklık ve tabletlerde uygun fiyatlı seçeneklerden avantajlı ödeme planlarına kadar birçok fırsatı öğrenciler ve velilerle buluşturuyor. Kampanya ile öğrenciler; derslerini takip etmek, ödevlerini hazırlamak, araştırma yapmak ve sosyal hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları cihazlara 4-30 Eylül tarihleri arasında Türk Telekom mağazaları ve online satış kanalları üzerinden ulaşabiliyor.