Türk Telekom Online İşlemler’e kayıtlı kart sayısı 3 kat arttı

Türk Telekom’un, birçok hizmete mobil cihazlardan ulaşmayı mümkün kılan Online İşlemler uygulamasına ilgi artarak devam ediyor.

Son bir yılda, kayıtlı kredi kartı sayısının 3 katına çıkarak 3 milyona ulaştığı Online İşlemler’de fatura ödeme, TL yükleme ya da avantajlı paket satın alma olanakları sunuluyor.

Türk Telekom güvencesi ile uygulamada kartını kaydeden müşteri sayısının dijitalleşen dünyada gelecek dönemlerde daha da artması bekleniyor.