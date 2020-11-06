Türk Telekom, rekor satışla hedef büyüttü

06 Kasım 2020

Türk Telekom, 2020’nin ilk 9 ayını rekor büyüme ile kapattı. Yüzde 19 büyüme ile 20,6 milyar TL gelir elde eden şirketin ilk 9 aylık net kârı 2 milyar TL’yi aştı. Böylece 2008’deki halka arzdan bu yana bu yana en yüksek büyüme sağlandı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ilk 9 aydaki finansal performanslarının ardından 2020 büyüme ve yatırım öngörülerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. Şirket, yatırım öngörüsünü 200 milyon TL artırırken, büyüme tahminini de yüzde 13’ten yüzde 16’ya çıkardı.

Okula dönüş veri kullanımını %50 artırdı

Değerlendirme toplantısında konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, sabit genişbanttaki yüksek performanslarının okula dönüş sezonu ve evden çalışma modelinin devamıyla 3’üncü çeyrekte de sürdüğünü vurguladı. Sabit genişbant abonelerinin toplam veri kullanımının 2020’nin ilk dokuz ayında geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdiğini aktaran Önal, “Eylül ayında gördüğümüz rekor genişbant satışı, uygulama yetkinliklerimiz ve operasyonel kabiliyetlerimiz için önemli bir sınav oldu” dedi.

Yaşanan kontrollü normalleşmenin piyasalara olumlu etkisini 9 aylık performanslarına güçlü bir şekilde yansıttıklarını ifade eden Önal, “2020’nin ilk 9 ayındaki finansal performansımız ve son çeyrek görünümü, 2020 öngörümüzü yukarı yönlü revize edebileceğimiz bir ortam yarattı. Buna bağlı olarak, 2020 yılı için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 13 milyar TL FAVÖK (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) ve yaklaşık 6,6 milyar TL yatırım öngörüyoruz” dedi. Önal, bir önceki çeyrekte yatırım öngörülerini 6,4 milyar TL olarak açıklamıştı. Şirket, bu yılın ilk dokuz ayında toplam 4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Yeni yatırımlar ağırlık olarak hem sabit hem de şebeke altyapısını güçlendirmeye yönelik olacak.

FAVÖK’te ilk 9 ayda 9,7 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom’un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklandı. Yatırım harcamaları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 4 milyar TL’ye yükseldi. Son 12 ayda 1,9 milyon net abone kazanan Türk Telekom, yılın ilk 9 ayında toplam abone sayısını 49,5 milyona çıkardı. Önal, şöyle konuştu: “Net Borç/FAVÖK oranımız 602 milyon TL temettü ödemesine ve çeyrek içerisinde TL’nin dolar ve Euro karşısında ortalama yüzde 16 değer kaybetmesine rağmen 3. çeyrekte 1,35x seviyesine ulaştı. Yabancı para net açık pozisyonumuz, 3’üncü 211 milyon dolara geriledi. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom, fiber ağını da 321 bin kilometre uzunluğa çıkardı. Önal, “Fiberdeki lider pozisyonumuzu 5G ve dijital teknolojilere aktararak bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız” dedi.

İştirakleri % 60’tan fazla büyüdü

Ümit Önal, Türk Telekom Grubu iştiraklerinden Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI’ın grup dışından elde ettikleri gelirlerin, 3 çeyrekte yıllık yüzde 60’tan fazla büyüme kaydettiğini söyledi. Şirket, 2021’de güçlü bir gelir büyümesi bekliyor. Önal, “Türkiye’nin fiberleşmesi ve dijitalleşmesi ve mobilde pazarın ikincisi olma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Afet iletişimi için ürün geliştiriyor

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İzmir depreminden duydukları üzüntüyü de dile getirirken, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ile arama-kurtarma faaliyetlerine etkin destek verdiklerini söyledi. AFAD’la işbirliği yapan 150 kişilik TT ekibinin, İzmir depreminde kurtarma çalışmalarına etkin olarak katıldığını, 6 vatandaşımızı da enkaz altından çıkardığını belirtelim. Önal, özellikle afet zamanlarında iletişimi sağlamak üzere tamamen bu konuya özel bir ürün geliştirdiklerini açıkladı. Yeni ürünün kamu otoriteleri, özellikle de AFAD ile entegre olacak şekilde herkes tarafından kullanılabileceğini kaydetti. Önal, şu bilgileri verdi: “Ürünü geliştirmeye devam ediyoruz. Önemli olan operatör bağımsız afetzedelere ulaşmak ya da afet anında insanların rahat birbirini arayabilmesine dönük. Bir de yeni bir dilim teknolojisi ile istenilen alana istenen kadar kapasite verilecek. İzmir’de herkes birden Bayraklı tarafına aramalar yaptı ve hatlar tıkandı. Belli bir bölgeye kapasite verip oradaki başarısız aramayı engelleme gibi bir çalışma sağlanacak. Bu sene afet bütçesine 400 milyon lira ayırdık. Örneğin depremden sonra elektrik kesilince baz istasyonlarının ayakta kalması önemli. Akü süresi 5-6 saattir. Bizim yaygın bölge yapılanmamızla hızlı müdahale edildi ve sıkıntı yaşamadık.”

Tivibu, içerik atağına geçecek

Ümit Önal, ödemeli TV pazarında ikinci oyuncu olan ve 3.2 milyon aboneye ulaşan Tivibu’nun teknik altyapısını, Türkiye’ye yeni giren global oyuncularla mücadele edebilecek şekilde zenginleştireceklerini açıkladı. Tivibu’ya sinema, dizi, belgesel ve çocuk kategorilerinde farklı yeni içeriklerin ekleneceğini de söyledi.