Türk Telekom, Silikon Vadisi’ne demir atıyor

Selenay YAĞCI / İSTANBUL

Silikon Vadisi’ne demir atmaya hazırlanan Türk Telekom, yeni ofis için kolları sıvadı. Şirket, iştiraki Argela'nın Silikon Vadisi'nde açtığı ofisin yanına Türk Telekom Ventures'ın ofisini de ekliyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un 2021 yılsonu finansal ve operasyonel sonuçları paylaştığı basın toplantısında girişimcilere müjdeyi verdi. Türk Telekom, Ventures ile birlikte girişimciler için ikinci ofisini mart sonunda açmış olacak. Türk Telekom, bu ofisle birlikte girişimleri Silikon Vadisi’yle tanıştırarak, yeni yatırımlar bulmasına yardımcı olacak. Şirket, özellikle telekom ve enerji alanlarında girişimcileri desteklemeyi hedefliyor. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’den başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan unicorn’lar çıkarmayı hedeflediklerini, 2022 yılında da ekosistemi genişletmeye ve yeni girişimler keşfetmeye devam edeceklerini söyledi.

FAVÖK öncesi kâr 16,4 milyar TL

Türk Telekom, 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapatan Türk Telekom’un yıllık konsolide geliri 34,3 milyar TL’ye, net kârı ise 5,8 milyar TL’ye ulaştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 16,4 milyar TL’ye yükselen Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 47,9 olarak açıkladı. Şirketin yatırım harcamaları 8,8 milyar TL’ye yükselirken, Türk Telekom’un 2022 yatırım öngörüsü 12,5 milyar TL olarak belirlendi.

“Büyümemiz öngörüleri aştı”

Toplantıda sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ümit Önal, değişimler ve yer yer zorluklarla geçen bir yılı, yine olağanüstü bir performansla kapatma başarısı gösterdiklerine, öngörülerini aşan bir sonuç olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: “Şirketimiz yılı üstün operasyonel ve finansal sonuçlarla tamamladı. Konsolide gelirler 4. çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Operasyonel gelir, son çeyrekte yüzde 21,2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19,5’e ulaştı ve tüm yıl için revize edilmiş yüzde 18’lik öngörümüzü aştı. 2022 yılı için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 17,5 milyar TL ile 18,3 milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12,5 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz. 2021’de 1,5 milyon net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 51,8 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet aboneleri, toplam 14,3 milyona yükseldi. Sabit internet tabanının yüzde 67’sini oluşturan toplam fiber abone sayısı, 2021’de yüzde 54,3 artarak 9,6 milyona ulaştı.”

Tüketici davranışlarında yaşanan değişime dikkati çeken Önal, pandemi boyunca değişen tüketici davranışlarının kalıcı hale geldiğini söyledi. Önal, “Artan dijitalleşme, uyarlanabilir yeni iş modelleri ve değişen sosyalleşme araçları ile hıza ve veriye olan talep artık kalıcı oldu. Sabit genişbantta veri tüketimi, 2021 yılında yüzde 48’den fazla artış gösterdi. Pandemi başından bu yana sayıları milyonları bulan müşterimizi sınırsız ve daha yüksek hızlı paketlere yükselttik” diye konuştu.

Tivibu platformu yenilendi

Bu yıl yatırımlarda ağırlık olarak fiberin öne çıkacağını kaydeden Önal, “Yaygın fiber ağımız 5G’ye geçişte etkin bir avantaj olacak. Bu bağlamda yılsonu itibarıyla fiber ağımızı 366 bin kilometreye çıkardık. 2020 itibarıyla 26,8 milyon haneyi geçen fiber ağımız, 2021 itibarıyla 30,2 milyondan fazla haneyi kapsıyor” dedi. Ayrıca Tivibu’nun altyapısını yenilediklerini kaydeden Önal, “Abonelerimizin 6’da 1’ini yeni platforma taşıdık. Mayıs gibi bütün müşterileri taşıyoruz. Bir adım sonra da arayüzlerini değiştireceğiz” dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımı yolda

Toplam müşteri sayısı ve bant genişliğindeki önemli artışlara rağmen son yıllarda elektrik tüketimini azaltan dünyadaki az sayıda telekom operatöründen biri olduklarını vurgulayan Önal, Toplam enerji tüketimlerinin son 5 yılda yüzde 3 azaldığına dikkati çekerek, “3 binden fazla baz istasyonumuzu daha az enerji tüketen verimli ekipmanlarla yeniledik. Beş yıl içinde yıllık 31 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak ortalama 15 bin ton karbon salınımını engelledik” dedi. Yine de enerji masrafl arının son dönemde arttığına dikkat çeken Önal, yenilenebilir enerjiye yatırımın kaçınılmaz olduğunu, 2022’de yatırım yapacaklarını açıkladı.

“Finansman şirketi geliyor"

Ümit Onal, Türk Telekom kredi vermeye yönelik finansman şirketi ve ödeme sistemi şirketinin de yakında açıklanacağını bildirdi. E-ticarete tam anlamıyla girmeye de sıcak baktıklarını belirten Önal, “Finansman ve ödeme sistemlerine girince, peşinden e-ticaret de doğal olarak geliyor. Bizim kamudan gelen bir kültürümüz var, tam anlamıyla hizmet sağlayamadığımız işlere biraz mesafeliyiz. Öncelikle iyice araştırmamız gerekiyor, lanse etmek için acele etmiyoruz. Zaten 50 milyondan fazla abone verisine sahip bir şirket bunu değerlendirmek tabi ki ister” dedi.