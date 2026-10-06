Türk Telekom, TahtApp ile az gören çocukların eğitimine desteğini sürdürüyor

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek çocukların eğitim yolculuklarına ışık tutmaya devam ediyor. Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliğiyle 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Günışığı projesi, az gören çocukların akranlarıyla eşit koşullarda eğitim alabilmelerine destek oluyor. Bu amaçla proje kapsamında özel olarak geliştirilen TahtApp uygulaması, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 40 ilde 300 okulda 300’ün üzerinde az gören öğrencinin eğitimine eşlik edecek. Yeni dönemde geliştirilen özellikleriyle çocuklara daha kolay, anlaşılır ve gelişmiş bir öğrenme deneyimi sunacak TahtApp; Ankara, Adana, Afyon, Antalya, Bolu, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Manisa, Osmaniye, Ordu ve Sivas’taki yeni okullarda da kullanıma sunulacak.

“Teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmeyi sürdürüyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Türk Telekom olarak ‘Türkiye’ye Değer’ vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günışığı projesi kapsamında sunduğumuz erken müdahale eğitimleriyle az gören çocukların toplumsal hayata daha eşit koşullarda katılmalarına destek oluyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulamamız, az gören çocukların sınıf ortamında, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak tahtadaki içerikleri tabletlerine aktarıp, akranlarıyla eş zamanlı bir şekilde eğitim almalarına olanak sağlıyor. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında TahtApp ile 40 ilde 300 okulda 300’ün üzerinde az gören öğrencimizi destekleyeceğiz. Her yeni eğitim döneminde TahtApp’i çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz teknik iyileştirmelerle uygulamanın görüntü kalitesini yükselttik, kullanımını daha anlaşılır ve akıcı hale getirdik ve güvenlik altyapısını güçlendirdik. Yeni dönemde daha fazla öğrencimizin eğitim yolculuğuna eşlik edecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuz doğrultusunda, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya ve Günışığı çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

TahtApp’te yeni eğitim dönemine özel teknik iyileştirmeler

TahtApp’te, bu yıl kullanıcı deneyimini daha akıcı ve anlaşılır hale getirmek amacıyla bir dizi teknik güncelleme yapıldı. Bu çalışmalar, özellikle sınıf ortamında ve çocukların günlük kullanımında karşılaşılan ihtiyaçlar gözetilerek planlandı. TahtApp, yeni dönemde gerçekleştirilen teknik iyileştirmelerle daha akıcı ve anlaşılır bir kullanıcı deneyimi sunacak. Uygulamanın görüntü kalitesi önemli ölçüde yükseltilirken, tahta görüntüsü daha doğal ve net bir şekilde yansıtılmaya başlandı. Dokunmatik hareketler, alışılmış tablet ve akıllı tahta davranışlarıyla uyumlu hale getirilerek kullanım kolaylığı artırıldı. Ayrıca daha yüksek çözünürlüklü kamera desteğiyle, ekran büyütüldüğünde de görüntü netliği korundu.

Arayüz tarafında sadeleştirmeler yapılırken, TahtApp’in güvenlik altyapısı da yeni dönemde güçlendirildi. Uygulamanın kopyalanmasını veya değiştirilmiş sahte sürümlerinin üretilmesini engelleyecek bir güvenlik platformu entegrasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen güncellemelerle TahtApp; daha net görüntü, daha doğal dokunmatik kullanım, sadeleştirilmiş arayüz ve güçlendirilmiş güvenlik sunarak hem öğretmenler hem de öğrenciler için daha kullanışlı bir hale getirildi.