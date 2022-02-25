Türk Telekom, tüketici finansman şirketi kuruyor

Türk Telekom, yeni yatırımlarla finansal teknolojiler alanında konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket son olarak iştiraki TTG Finansal Teknolojiler'e bağlı 200 milyon lira sermaye ile bir tüketici finansman şirketi kurulmasına karar verdi.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle: “Türk Telekom Grubu, iştiraki TTG Finansal Teknolojiler A.Ş.'ye bağlı olarak 200 milyon TL sermaye ile bir tüketici finansman şirketi kurulmasına karar vermiştir.

Grubumuz değer odaklı vizyonu çerçevesinde bir finansman şirketi altında sunulacak ürün ve hizmetler ile bütüncül değer yaratmayı hedeflemektedir.

Kurulacak olan finansman şirketi, sunacağı ürünler ile pazarda Türk Telekom grup içi ve grup dışı olmak üzere geniş bir müşteri kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Ayrıca, bireysel ve kurumsal müşteriler için cihaz, taksitli alışveriş ve satın alma finansmanı sunabilecektir.

Grubumuz, finansman faaliyetlerinin Grup portföyüne eklenmesi ile fintek çözümleri alanında varlığını büyütürken grup içi sinerjilerden faydalanarak pazardaki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Grup şirketimiz TTG Finansal Teknolojiler A.Ş. bir finansman şirketi kuruluşu için gerekli izinlerin alınması amacıyla 24 Şubat 2022 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.

Tüketici finansman şirketi kuruluşuna ilişkin kararın kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ertelenmiştir.”