Türk Telekom Türkiye’nin ilk gerçek 5G canlı maç yayınını gerçekleştirdi

02 Şubat 2020

Tivibu ile Basketbol Süper Ligi yayın haklarının sahibi Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında bir ilke imza attılar.

Önal ve Türkoğlu, Basketbol Süper Lig canlı maç yayınını, Türk Telekom Ümraniye Teknopark’ta VR gözlükleri ile spor salonunda ve maçın içindeymiş gibi izlediler. Yayın, Türk Telekom’un Huawei ile kurduğu canlı 5G test şebekesi üzerinden ve yeni nesil yayıncılık teknolojileri çözümü sunan yerli tasarım yazılım firması Garage Atlas’ın sağladığı 360 derece kamera açısıyla 4K çözünürlüğünde aktarıldı.

Türkiye’nin gerçek anlamda ilk 5G canlı maç yayını

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Bugün burada Türkiye’nin gerçek anlamda ilk 5G canlı maç yayınını gerçekleştirerek eşsiz bir 5G deneyimi yaşamış olduk. 5G teknolojisinin spor yayınlarında kullanımı, sporseverlere yepyeni bir kullanıcı deneyimi yaşatacak. Çok düşük gecikme ile yüksek hızda video aktarımına olanak tanıyan 5G canlı yayın teknolojisiyle, tuttuğunuz takımın maçlarını artık maça gitmeden canlı olarak izlemek mümkün olacak” dedi.

“5G’ye en hazır operatör Türk Telekom”

Türkiye’nin ana iletişim omurgası niteliğindeki fiber altyapının 5G için de kritik öneme sahip olduğunu belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Ülkemizin en ücra köşelerine kadar uzanan fiber altyapımızı son 10 yılda 10 kattan fazla artırarak 305 bin kilometre kablo ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğa çıkardık. Mobil baz istasyonlarımızın yarısına yakınını 5G’nin yapı taşı fiber ile altyapımıza bağladık. 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra şu an Türk Telekom’un, fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G’ye en hazır operatör konumunda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde hayatımızın birçok alanında yer alacak 5G teknolojisini TV yayıncılığı gibi farklı platformlarda da kullanacağız” diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, "Bugün tarihi bir olaya tanıklık ettiğimiz için herkes gibi bizler de heyecanlıyız. Türk Telekom’u, teknolojiyi hayatımıza entegre etmekteki başarısı ve yatırımları için tebrik ediyorum. Türkiye’nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini bir basketbol müsabakasında yaşamak camiamız adına mutluluk verici olmuştur. Federasyon olarak bütün sponsorlarımız ve yayıncı kuruluşumuz Tivibu ile karşılıklı güvene dayanan dostane ilişkilerimiz var. Bu anlamda, Türk Telekom CEO’su Sayın Ümit Önal’a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bir spor müsabakasının en kilit unsuru seyircidir" şeklinde konuşan Türkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü, "Seyircinin deneyimini ve seyir zevkini artıracak her türlü adımın geri dönüşü de mutlaka olumlu olacaktır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolumuzun seyir zevkini artıracak her türlü gelişmeyi destekliyoruz. 5G canlı maç yayını deneyimi bu tecrübeyi bambaşka bir yere taşımıştır. Türk sporunun kalitesini yükseltmekte teknolojinin gücünü kullanan Türk Telekom’u kutluyorum."