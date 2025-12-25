Türk Telekom, uluslararası dolaşımda kapsama alanını genişletti

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, müşteri deneyimini tüm hizmetlerinin merkezine aldıklarını belirtti.

Türk Telekom'un uluslararası dolaşım hizmetiyle abonelerinin yurt içinde deneyimledikleri güvenli ve yüksek kaliteli iletişimi yurt dışında da kesintisiz biçimde sürdürmelerini sağlayarak müşteri deneyimini "sınırların ötesine" taşıdıklarını vurgulayan Şahin, müşterilerinin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretmeye devam ettiklerine dikkati çekti.

Müşteri memnuniyetini odağa alan ve küresel ölçekte değer ürettikleri bu anlayışla, mesafeleri kısaltan, bağlantıları güçlendiren çözümlerle teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmekten gurur duyduklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımızın yurt dışındaki iletişimlerini kolaylaştıran, uluslararası dolaşım hizmetimizle, 2025'in ocak ayında hizmet vermeye başladığımız Suriye dahil olmak üzere kadim Anadolu medeniyeti topraklarında yüzyıllardır köklü bağlarımızın olduğu sınır komşularımız, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak'ta ve tüm kıtalarda dünyanın birçok noktasında müşterilerimizin iletişimini sınırların ötesine taşıyoruz."