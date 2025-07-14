Türk Telekom, varlık kiralama şirketi kuruyor

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kurulacak şirketin tamamı Türk Telekom’a ait olacak şekilde ve anonim şirket statüsünde faaliyet göstermesi planlanıyor. Yeni şirketin, asgari 250 bin TL ödenmiş sermaye ile kurulacağı bildirildi.

Açıklamada, bu adımın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. maddesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde atıldığı belirtildi.

Yeni yapılanmanın, Türk Telekom’un yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstereceği vurgulanırken, varlık kiralama şirketinin başta kira sertifikası ihraçları olmak üzere sermaye piyasası işlemlerine yönelik faaliyetlerde bulunmasının planlandığı kaydedildi.